Dell S3422DWG: Et topvalg til ultrabrede gamingskærme

By

Dell S3422DWG er en imponerende ultrabred gaming-skærm, der tilbyder et væld af funktioner til en overkommelig pris. Oprindeligt prissat til $500, Dell tilbyder det nu for kun $3479.99, hvilket gør det til en af ​​de bedste muligheder på markedet under $400.

Med en 34-tommer størrelse og en ultrabred 3440×1440 opløsning giver denne skærm en fantastisk visuel oplevelse. 16:10-formatforholdet og 1800R-kurven forbedrer fordybelsen yderligere, så spillere virkelig kan fordybe sig i deres yndlingstitler.

En af de vigtigste fordele ved Dell S3422DWG er dens 1440p opløsning. Denne opløsning skaber en balance mellem billedkvalitet og ydeevne og tilbyder smukke billeder uden at lægge overdreven belastning på dit system. Parret med et kraftfuldt grafikkort som GeForce RTX 3060 Ti kan spillere nyde maksimale grafiske indstillinger eller ultrahøje billedhastigheder, hvilket giver dem en fordel i konkurrencedygtig gaming.

Med et VA-panel kan denne skærm prale af en responstid på 1 ms, en opdateringshastighed på 144 Hz, et kontrastforhold på 3000:1 og 90 % DCI-P3-farvedækning. Selvom den ikke er officielt G-SYNC-kompatibel, er skærmen blevet testet og fundet at fungere godt med G-SYNC, hvilket giver jævne og rivefri spiloplevelser.

En bemærkelsesværdig fordel ved Dell S3422DWG er dens imponerende garanti. Mens de fleste skærme kun kommer med et års garanti, tilbyder denne skærm tre års garanti. Derudover er det berettiget til Dells Premium Panel Exchange-program, som giver brugerne mulighed for at modtage en gratis paneludskiftning i garantiperioden, hvis selv en enkelt lys pixel detekteres.

Samlet set er Dell S3422DWG et fremragende valg for spillere, der leder efter en højtydende, ultrabred gamingskærm. Med sin forbløffende visuelle kvalitet, hurtige opdateringshastighed og generøse garanti giver den utrolig værdi for sin pris.

Kilder: Dell