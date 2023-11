T-Force afslører overkommelige og højhastigheds Gen4 NVMe SSD'er med G70 & G50 Lineup

T-Force, spilmærket af hukommelses- og lagerudbyder Team Group Inc., er på en mission om at revolutionere spiloplevelsen. I dag er T-Force stolte af at annoncere lanceringen af ​​sin seneste serie af gaming SSD'er - G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO. Disse SSD'er bruger det banebrydende PCIe Gen4x4-interface og har InnoGrits berømte controller, der tilbyder enestående stabilitet.

En iøjnefaldende funktion ved T-Force G70 og G70 PRO SSD'erne er deres bemærkelsesværdige læsehastigheder, der når op til 7000 MB/s. På den anden side giver G50 og G50 PRO SSD'erne lynhurtige hastigheder på op til 5000 MB/s. Alle fire SSD'er er designet i formfaktoren M.2 2280 og er ledsaget af T-Forces patenterede ultratynde grafenkøleplader. Derudover er G70 PRO-varianten udstyret med en køleplade af aluminiumslegering, som giver brugerne endnu flere muligheder for afkøling.

En af de vigtigste fordele ved T-Forces nye SSD-serie er deres kompatibilitet med PS5 SSD-udvidelsessloten, der sikrer, at både pc- og konsolspillere kan drage fordel af de højtydende muligheder i disse PCIe 4.0 SSD'er.

Med SLC-cache-teknologi kan G70 og G50 SSD'erne skræddersy til forskellige spilkrav. I mellemtiden understøtter G70 PRO og G50 PRO SSD'erne både DRAM og SLC caching, hvilket giver spillere alsidige muligheder for at forbedre deres spiloplevelse.

T-Force prioriterer sine brugeres ro i sindet ved at udstyre G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO PCIe 4.0 SSD'erne med TEAMGROUPs patenterede SMART-overvågningssoftware. Denne software giver spillere mulighed for at overvåge deres SSD'ers helbred og bekvemt udføre opsætning og test for at sikre optimal ydeevne.

T-Force G70, G70 PRO, G50 og G50 PRO PCIe 4.0 SSD'erne vil være tilgængelige til køb i Amazons nordamerikanske butik i slutningen af ​​december. Gør dig klar til at transcendere til et nyt niveau af gaming-ydeevne med T-Forces seneste SSD-serie.

FAQ

Q: Hvad får T-Force G70 og G70 PRO SSD'erne til at skille sig ud?

A: T-Force G70 og G70 PRO SSD'erne tilbyder læsehastigheder på op til 7000 MB/s, hvilket gør dem ideelle til spillere, der kræver højtydende lagring.

Q: Hvilke kølemuligheder er tilgængelige for T-Force SSD'erne?

A: Alle SSD'erne i G70- og G50-serien kommer med ultratynde grafen-køleplader. G70 PRO-varianten har også en køleplade i aluminiumslegering til yderligere køling.

Q: Kan jeg bruge disse SSD'er med min PlayStation 5?

A: Ja, T-Force SSD'erne er kompatible med PS5 SSD-udvidelsessloten, hvilket giver konsolspillere mulighed for at drage fordel af deres højhastighedsfunktioner.

Sp: Hvordan kan jeg overvåge min T-Force SSD's tilstand?

A: T-Force leverer deres patenterede SMART-overvågningssoftware, som giver brugerne mulighed for at spore deres SSD'ers helbred og nemt udføre nødvendige opsætnings- og testprocedurer.