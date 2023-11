Ny undersøgelse viser en overraskende rolle af cerebellære kerner i associativ læring

Forskere fra det hollandske institut for neurovidenskab, Erasmus MC og Champalimaud Center for the Unknown har gjort en spændende opdagelse om associativ læring og kernernes rolle i lillehjernen. Traditionelt mente man, at lillehjernens cortex var ansvarlig for regulering af associativ læring. Imidlertid afslører denne nye undersøgelse, at kernerne faktisk spiller en overraskende rolle i denne læreproces.

Associativ læring refererer til den proces, hvorved positive eller negative oplevelser fører til læring og adfærdsændring. Hvis vi for eksempel brænder fingrene på et varmt komfur, lærer vi at være mere forsigtige i fremtiden. Lillehjernen har længe været kendt for at være vigtig i denne form for læring, men de nøjagtige mekanismer er forblevet uklare.

For at undersøge dette nærmere gennemførte det internationale hold af forskere eksperimenter med mus. Musene blev trænet med to forskellige stimuli: et lysglimt efterfulgt af et pust af luft til øjet. Med tiden lærte musene at forbinde de to stimuli og lukkede på forhånd deres øjne, når de så lysglimt.

Forskerne fokuserede på to store dele af lillehjernen: cerebellar cortex og cerebellar kerner. Disse dele er indbyrdes forbundet, hvor kernerne fungerer som udgangscentret i lillehjernen. Det blev tidligere antaget, at cortex spillede den primære rolle i at lære refleksen og timingen af ​​øjenlågslukning. Imidlertid viste denne undersøgelse, at veltimede øjenlåglukninger også kan reguleres af kernerne.

Lillehjernen modtager information fra andre hjerneregioner gennem mosede fibre og klatrefibre. De mosede fibre menes at bære information fra lysstimulus, mens klatrefibrene formidler information relateret til luftpusten. Forskerne fandt ud af, at de mosede fibre i mus, der viste associativ læring, skabte stærkere forbindelser til kernerne.

Derudover brugte forskerne optogenetik, en metode, der bruger lys til at kontrollere celler, til at teste kapaciteten til indlæring i cerebellarkernerne. De fandt ud af, at direkte stimulerende hjerneforbindelser med lys, parret med luftpusten, førte til veltimede øjenlågslukninger hos mus.

Denne undersøgelse giver ny indsigt i de komplekse mekanismer af associativ læring i lillehjernen. Ved at afsløre kernernes overraskende bidrag har forskerne uddybet vores forståelse af denne vigtige hjerneregion og dens rolle i læring og adfærd.

