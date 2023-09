Bævere, der bidrager til drivhusgasproduktion i Arktis, viser undersøgelse

En ny undersøgelse udført af forskere ved University of Alaska Fairbanks (UAF) har identificeret bævere som har en stigende rolle i drivhusgasproduktionen i Arktis. Udgivet i tidsskriftet Environmental Research Letters forbinder undersøgelsen tilstedeværelsen af ​​bævere i regionen med stigende niveauer af metangasemissioner.

Traditionelt fundet i skovklædte områder koloniserer bævere nu tundraregioner i det vestlige og nordlige Alaska. Denne kolonisering har betydelige videnskabelige implikationer og betragtes som en radikal udvikling af samfund i disse områder.

UAF-forskerholdet, ledet af professor Ken Tape, hævder, at deres undersøgelse er den første, der endegyldigt forbinder nye bæverdamme med en stigning i metangas-emissioner. Denne opdagelse er vigtig på grund af den kraftige drivhuseffekt af metan, som er cirka 25 gange stærkere end kuldioxid til at fange varme i jordens atmosfære. Metan er ansvarlig for omkring 20% ​​af de globale drivhusgasemissioner, ifølge US Environmental Protection Agency.

Forskerne fokuserede på et område på cirka 166 kvadratkilometer i Lower Noatak River Basin i det nordvestlige Alaska. De brugte billeder fra rummet, specifikt fra National Aeronautical and Space Administrations Arctic-Boreal Vulnerability Experiment-program, for bedre at forstå bævernes indvirkning på landskabet. Ved at kortlægge over 10,000 bæverdamme i Alaska Arktis var forskerholdet i stand til at korrelere tilstedeværelsen af ​​bæverdamme med metan-hot spots.

Beaver-dæmninger, et varemærke for arten, forårsager oversvømmelser, der oversvømmer vegetation og forvandler arktiske vandløb til damme. Disse bæverdamme og den omkringliggende oversvømmede vegetation bliver iltfattige miljøer med rigt organisk sediment. Når dette materiale henfalder, frigiver det metangas.

Forskerne brugte luftbåren hyperspektral billedteknologi til metankortlægning. Denne avancerede billedbehandlingsproces fanger data fra hundrede forskellige bånd i det elektromagnetiske spektrum, hvilket muliggør identifikation af metan og andre gasser.

Medforfattere til undersøgelsen inkluderer Benjamin Jones, en forskningsassistent ved UAF Institute of Northern Engineering, sammen med en gruppe fra National Park Service og NASAs jetfremdrivningslaboratorium.

Denne undersøgelse bidrager til vores forståelse af det komplekse forhold mellem arter og klimaændringer. Efterhånden som bævere fortsætter med at udvide deres udbredelsesområde ind i Arktis, vil yderligere forskning være nødvendig for at vurdere de langsigtede virkninger af deres tilstedeværelse på drivhusgasemissioner.

kilder:

– University of Alaska Fairbanks (UAF)

– US Environmental Protection Agency