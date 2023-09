SteelSeries afslører et fantastisk hvidt Nova 7 trådløst headset

By

SteelSeries har for nylig annonceret udgivelsen af ​​en ny hvid version af deres meget roste Nova 7 trådløse headset. Kendt for deres enestående kvalitet, har Nova-serien af ​​headsets konsekvent leveret enestående ydeevne.

Det hvide Nova 7-headset, der blev afsløret den 12. september 2023, har fanget opmærksomhed med sin fantastiske æstetiske appel. Denne nye tilføjelse supplerer de tidligere udgivne sorte varianter af Nova 7-headsettet og skaber et mere sammenhængende look for spillere, der bruger Xbox Series S- eller PS5-konsoller.

Tilgængelig i to varianter, Nova 7X til Xbox-afspillere og Nova 7P til PS5-entusiaster, er disse trådløse headset ikke begrænset til konsolspil. De er også kompatible med pc'er, hvilket gør dem til alsidige muligheder for spillere på tværs af forskellige platforme.

SteelSeries udsendte prøver af det hvide Nova 7 headset, så testere kunne vurdere kvaliteten og oplevelsen på egen hånd. Sammenlignet med det tidligere Arctis 7-headset fremviste den hvide Nova 7X en mere levende hvid farve, der straks fangede øjet.

Det, der gør Nova 7 endnu mere ønskværdig, er dens kompatibilitet med Arctis Nova Booster Packs. Disse pakker tilbyder en række farver til skibrillernes pandebånd og højttalermærker, hvilket giver brugerne mulighed for at personliggøre og tilpasse deres headset efter deres præferencer.

Det hvide Arctis Nova 7-headset kan nu købes på Amazon og SteelSeries-webstedet i både Xbox- og PlayStation-varianter. Uanset om du er en konsolspiller eller bruger en pc, er dette headset en værdifuld opgradering og en stilfuld tilføjelse til enhver spilopsætning.

kilder:

– Dylan Horetski på Dexerto (2023-09-12)

– SteelSeries hjemmeside