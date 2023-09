Starfield bliver Bethesdas største spillancering med over 6 millioner spillere

Starfield, det længe ventede rum-RPG fra Bethesda, har opnået en rekordstor opsendelse. Ifølge Bethesdas meddelelse på Twitter, er Starfield allerede blevet "den største Bethesda-spillancering nogensinde", og tiltrækker over 6 millioner spillere den 6. september.

Spillet blev oprindeligt udgivet i Early Access den 31. august og derefter globalt den 6. september. På trods af at det er tilgængeligt som en gratis Game Pass-titel, klarer Starfield sig exceptionelt godt i både digitale og fysiske salgslister.

På Steams globale topsalgsliste har Starfield sikret sig nummer to-positionen, kun nummer to efter den langvarige Counter-Strike: Global Offensive. Med omkring 200,000 samtidige spillere overgår Starfield antallet af samtidige spillere fra andre populære Bethesda RPG'er som Skyrim, Fallout 4 og The Elder Scrolls Online.

Ud over sin succes på det digitale marked har Starfield også domineret det fysiske salgsdiagram i Storbritannien og overgået titler som Hogwarts Legacy og Mario Kart 8 Deluxe. Spillets ydeevne på det fysiske marked er sammenlignelig med Diablo IV, som var et betydeligt digitalt hit.

Starfields succes kan tilskrives kombinationen af ​​tilgængeligheden på Game Pass og støtten fra dedikerede fans. Mange Game Pass-abonnenter har valgt at købe den digitale version af spillet for at vise support til Xbox og Bethesda Studios og sikre, at spillet modtager fortsat support og indholdsopdateringer.

Selvom officielle salgstal for Starfield ikke er blevet annonceret af Bethesda, har spillets imponerende lancering og voksende spillerbase positioneret det som en stor succes. Med sit fordybende rumudforskningsspil er Starfield klar til at betage spillere i de kommende år.

