Starfield-spillere viser deres kreative færdigheder ved at genskabe kendte ansigter

Starfield-spillere har vist sig at være en talentfuld og kreativ flok, der viser deres færdigheder ved at bruge spillets robuste karakterskaber til at genskabe en række kendte ansigter. Fra ikoniske skuespillere til elskede fiktive karakterer har fællesskabet delt deres imponerende kreationer på sociale medier.

En Reddit-bruger, strider390, postede et skærmbillede af deres karakter, der ligner Willem Dafoe, med billedteksten, "Du ved, jeg er selv noget af en industrimand," med henvisning til det berømte Spider-Man-meme. En anden spiller, SoullessVoid, besluttede at genskabe den legendariske David Bowie som sin Starman-persona. CheesyWales gik endda så langt som at skabe Todd Howard, udviklingschefen for Bethesda, studiet bag Starfield.

Med inspiration fra film og tv-serier har spillere også genskabt karakterer som Mike Ehrmantraut fra Breaking Bad og Better Call Saul, Tony Soprano fra The Sopranos og Shrek og Lord Farquaad fra Shrek-serien. Disse morsomme og ofte skræmmende gengivelser viser spillerens opmærksomhed på detaljer og kreativitet.

Spillere har ikke kun genskabt berømte ansigter, men de har også beskæftiget sig med at genskabe ikoniske rumfartøjer fra populære franchises som Star Wars og Star Trek ved hjælp af Starfields skibsskaber. Spillet indeholder også nogle indbyggede påskeæg, hvoraf det ene refererer til Starfields mest berømte citat.

Starfield har allerede lavet bølger i spilindustrien og toppet salgslister, selv før den officielle lancering. Xbox-boss Phil Spencer afslørede, at over en million spillere var aktivt engageret i spillet på dets udgivelsesdato den 6. september.

Efterhånden som spillere fortsætter med at udforske Starfields enorme univers, vil der helt sikkert dukke flere spændende historier og kreationer op. Med sine ekspansive rollespilsopgaver og underholdende kampsystem har Starfield betaget spillere og vist sig at være svære at modstå.

Kilde: IGN Review (score: 7/10) af Ryan Dinsdale.