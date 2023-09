Starfield: Sådan forbedres FPS-ydeevne på pc med Nvidia GPU'er

Starfield, det meget ventede spil fra udvikleren Bethesda, har taget videospilsamfundet med storm. Med sin enorme verden og detaljerede byer er det ikke underligt, at spillere er begejstrede for at dykke ned i denne sci-fi RPG. Nogle spillere har dog udtrykt bekymring over spillets ydeevne, især på pc med Nvidia GPU'er.

Som standard kører Starfield på Xbox Series X|S med 30 billeder i sekundet, hvilket kan være skuffende for spillere, der foretrækker et jævnere gameplay. På pc kan det være inkonsekvent at opnå en stabil 60fps i øjeblikket.

Heldigvis tilbyder en guide delt af en Nexusmods-bruger ved navn Okhayko en potentiel løsning. Guiden foreslår at aktivere PCI Express-teknologien kaldet Resizable BAR (Base Address Register) for Nvidia-ejere. Denne teknologi gør det muligt for CPU'en at få adgang til GPU'ens hukommelse mere effektivt, hvilket potentielt kan resultere i forbedret ydeevne.

For at aktivere Resizable BAR skal Nvidia-brugere downloade Nvidia Profile Inspector og foretage følgende ændringer i softwaren:

1. Vælg Starfield i profilrullemenuen.

2. Naviger til sektion 5.

3. Indstil rBAR-funktionen til aktiveret.

4. Indstil rBAR-indstillingerne til 0x00000001.

5. Indstil rBAR-størrelsesgrænsen til 0x0000000040000000.

6. Tryk på "Anvend ændringer" øverst til højre.

Implementering af disse ændringer kan give et boost til spillets ydeevne, især for spillere med RTX 30-seriens GPU'er. Det er værd at bemærke, at Nvidia forventes at frigive driveropdateringer i den nærmeste fremtid for at optimere Starfield-gameplayet.

Indtil videre tilbyder denne guide en potentiel løsning for spillere, der søger en stabil 60fps-oplevelse. Efterhånden som spillet fortsætter med at udvikle sig og opdateringer udgives, er det sandsynligt, at ydeevnen vil forbedres yderligere.

Starfield er tilgængelig nu til pc og Xbox Series X|S og kan spilles uden ekstra omkostninger for Xbox Game Pass-abonnenter.

kilder:

– [Kildetitel](source.com)

– [Kildetitel](source.com)