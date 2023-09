Starfield modtager stor ros fra God of War-medskaberen David Jaffe

Starfield, det meget ventede spil fra Bethesda, har modtaget stor ros fra både gamere og industriinsidere. En af de bemærkelsesværdige skikkelser, der kommer frem med deres beundring for spillet, er David Jaffe, medskaber af God of War-serien.

Emil Pagliarulo, designdirektør og forfatter af Starfield, udtrykte sin forundring over Jaffes positive kommentarer. Pagliarulo tog til Twitter for at dele sine tanker og sagde: "At have fans til at nyde dit arbejde er naturligvis utroligt. At have andre udviklere - især dem, du kender og respekterer - have det sjovt med dit spil er et helt andet niveau af fantastisk."

Jaffe, der er kendt for sit arbejde i Santa Monica Studios og var med til at skabe de anmelderroste God of War og Twisted Metal-franchises, har ikke holdt sig tilbage i sin ros til Starfield. Faktisk er han gået så langt som at kalde det hans foretrukne singleplayer-spil gennem tiden. Hans sociale medier og YouTube-opslag har i vid udstrækning været dedikeret til spillet siden dets lancering, hvilket fremhæver dets enestående forfatterskab.

Starfield har fået betydelig opmærksomhed siden lanceringen, med imponerende spillertal at matche. Spillet nåede 1 million samtidige spillere på lanceringsdagen, og den 7. september har det samlet en spillerbase på 6 millioner. Disse tal tjener som et vidnesbyrd om spændingen og forventningen omkring titlen.

Mens den positive modtagelse fortsætter med at strømme ind for Starfield, kan Bethesda og udviklingsteamet være stolte af deres præstation. Spillets fordybende verden, fængslende historiefortælling og solide gameplay har fanget hjerterne hos både spillere og branchefolk.

Definitioner:

– Starfield: Et meget ventet spil udviklet af Bethesda.

– David Jaffe: Medskaber af God of War-serien og industriveteran.

– Emil Pagliarulo: Designdirektør og forfatter af Starfield.

– Bethesda: En kendt videospiludvikler og udgiver.

kilder:

- Ingen.