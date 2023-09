Starfield Breaking the Bank Quest Guide: A Stealthy Heist and Intrigue

I Starfields vidtstrakte univers har spillerne mulighed for at slutte sig til Crimson Fleet-fraktionen og begive sig ud på forskellige quests, der tester deres stealth og infiltrative færdigheder. En sådan søgen er "Breaking the Bank", som involverer et vovet røveri og et spind af intriger.

Opgaven begynder efter at have indhentet UC Commander Kibwe og modtaget din opgave fra Crimson Fleet. For at fortsætte skal spillerne rejse til Siren of the Stars i Aranae IV-systemet og mødes med Rokov, et tidligere medlem af Crimson Fleet.

Når spillerne først er ombord på starliner-fartøjet, vil spillerne indgå i en samtale med Rokov, som afslører, at planen involverer at stjæle fra skibet, men med et twist. Til gengæld for hjælp anmoder Rokov om hjælp til at blive accepteret tilbage i Crimson Fleet. Det første skridt er at deltage i en gallabegivenhed på starliner-flyet og samle information om en mand ved navn Larry Dumbrosky.

For at undgå at udløse skibets trusselsdetektionssystem skal spillere undgå at dræbe nogen under begivenheden. At tale med forskellige lånere giver afgørende oplysninger om Dumbroskys aktiviteter og hans forbindelse til en person ved navn Klaudia Twist. At konfrontere Klaudia afslører mere om deres plan og fører spillerne til Gabriel Vera, en anden vigtig figur i planen.

For at få adgang til Purser's Safe og opnå Earth Savior Award, skal spillere erhverve et ID og overtale Sheila, en NPC, til at give det. Med prisen sikret opdaterer spillerne Rokov om deres fremskridt, som derefter foreslår behovet for flere beviser mod Dumbrosky. Dette fører til planen om at isolere Gabriel Vera og få ham til at tale.

Ved at navigere til Engineering Deck overtaler spillere Chief Engineer Sandin til at give adgang til Life Support-området. Ved at deaktivere adgang til livsstøtte skaber de en nødsituation for hele skibet og fortsætter med at udspørge Gabriel Vera for at få vital information. Spillere kan vælge at repræsentere enten Crimson Fleet eller UC SysDef under dialogen, afhængigt af deres foretrukne fraktion.

I sidste ende byder missionen på valg og udfordringer, der opmuntrer spillere til at udøve deres snigende færdigheder, samle beviser og træffe afgørende beslutninger, der påvirker deres troskab med Crimson Fleet og UC SysDef.

Kilde: Bethesda/VG247