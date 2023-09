Modtagelsen af ​​Starfield: En kærligheds- eller hadoplevelse

Starfield, det meget ventede spil fra Bethesda, er blevet mødt med en blandet modtagelse fra spillere. Nogle er helt forelskede i spillet og roser dets enorme omfang og opmærksomhed på detaljer. Andre har dog udtrykt skuffelse, især med hensyn til spillets hurtige rejse, indlæsningsskærme og billedhastighed.

Et af de største stridspunkter har været spillets billedhastighed. Inden udgivelsen bekræftede Bethesda, at Starfield ville køre med en låst 30fps. Selvom denne beslutning var forventet i betragtning af spillets enorme omfang, fik den mange fans til at længes efter en 60fps Performance Mode, som er blevet normen for moderne udgivelser.

Digital Foundry, en fremtrædende spilanalysegruppe, besluttede at dykke ned i muligheden for at køre Starfield med 60 fps på Xbox Series X. De byggede en brugerdefineret konsol ved hjælp af AMD 4800S Desktop Kit og erstattede GPU'en med RX 6700. Med FSR 2 aktiveret og ingen dynamisk opløsningsskalering var de i stand til at opnå 60 fps i lukkede miljøer. Det meste af spillet kørte dog stadig med en konstant 30-40fps.

Da opløsningen blev sænket til 1440p, som matchede Xbox Series S, kørte spillet med stabile 40fps med lejlighedsvise spidser til 60fps. Dette fik Digital Foundry til at foreslå, at Bethesda potentielt kunne frigive en 40fps-tilstand for spillere med 120Hz-skærme, især dem med Variable Refresh Rate (VRR)-skærme.

Selvom disse resultater er spændende, er det vigtigt at bemærke, at Starfield i øjeblikket er låst til 30 fps. Det er dog interessant at se, at spillet har potentialet til at opnå højere billedhastigheder med visse justeringer.

Generelt har modtagelsen af ​​Starfield været polariserende. Uanset om spillere elsker det eller hader det, er der ingen tvivl om forventningen og hypen omkring denne ambitiøse nye udgivelse.

Definitioner:

– Billedhastighed: Antallet af billeder pr. sekund, der vises på en skærm. Højere billedhastigheder resulterer i jævnere bevægelser i videospil.

– Performance Mode: En tilstand i videospil, der prioriterer højere billedhastigheder over grafisk troværdighed.

– Lukkede miljøer: Områder i spillet, der er mindre i skala og mere indeholdt.

– Variable Refresh Rate (VRR): En funktion, der gør det muligt for skærmen at synkronisere med grafikkortet, hvilket resulterer i et jævnere gameplay.

