Spy-billeder afslører Xiaomis design af bagagerum til elektriske biler, der skrider frem mod 2024-masseproduktion

Et lækket spionbillede er for nylig dukket op, hvilket giver et smugkig ind i Xiaomis længe ventede elektriske køretøj. Billedet viser det unikke design af bilens bagagerum, som har en slående lighed med etuiet til Xiaomis Buds 4 Pro-øretelefoner eller en forstørret USB-C-opladningsport.

Billederne afslører et rummeligt bagagerum med en stor åbning og et fladt gulv, ledsaget af flere fastgørelsespunkter til sikring af last. Bagagerumsklappen, lavet af glas, tilføjer et strejf af sofistikering til køretøjets overordnede udseende. Ydermere giver spionbillederne glimt af andre designdetaljer, herunder en slank og aerodynamisk forende med en stor grill og tilbagesvingede forlygter, samt en stilfuld bagende med en skrå taglinje og en baglygte i fuld bredde.

Selvom Xiaomi ikke har frigivet nogen officiel information om deres elektriske køretøj, tyder rapporter og lækager på, at det vil være en avanceret model, der tager sigte på at konkurrere med Tesla og andre fremtrædende bilproducenter. Køretøjet forventes at være udstyret med en kraftig 101 kWh batteripakke, der giver en rækkevidde på over 800 km. Derudover vil den sandsynligvis inkorporere avancerede førerassistancefunktioner.

Lu Weibing, præsidenten for Xiaomi Group, har tidligere rapporteret, at fremskridtene i deres bilprojekt har overgået de indledende fremskrivninger. Som et resultat er Xiaomi på vej til at påbegynde masseproduktion af deres elektriske køretøj i første halvdel af 2024.

Afslutningsvis giver lækagen af ​​spionbilleder et indblik i Xiaomis kommende elektriske køretøj, der viser dets karakteristiske bagagerumsdesign og antyder dets avancerede funktioner. Med masseproduktion planlagt til 2024, sigter Xiaomi på at markere sig i elbilindustrien, konkurrere med etablerede aktører og tilbyde forbrugerne en sofistikeret og teknologisk avanceret mulighed.

