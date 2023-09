Nyt tilbehør til Pixel Watch: Spigen's Lite Fit Band

Spigen, en velkendt producent af telefoncovers, har udvidet sit produktsortiment til at omfatte tilbehør til det kommende Google Pixel Watch. Deres seneste tilbud er Lite Fit-båndet, lavet af nylonstof. Dette bånd er designet til at være fleksibelt, let og åndbart, hvilket sikrer varig komfort for bæreren.

Lite Fit-båndet kommer med et zinklegeringsspænde og et rustfrit stålstik. Tilslutningen siges at smelte sammen med kabinettet på Google Pixel Watch, hvilket giver det et slankt og samlet udseende. I øjeblikket er det kun den sorte farvevariant, der kan købes, men Spigen foreslår, at sølv- og guldmuligheder kan tilbydes i fremtiden.

Et af de vigtigste salgsargumenter ved Lite Fit-båndet er dets kompatibilitet med hvert ur i Pixel Watch-serien. Spigen understreger sit "let at fjerne klip design", der gør det muligt for båndet at passe flush på ethvert håndled. Derudover beskriver virksomheden bandet som "simpelt og tidløst" for at komplementere enhver stil eller look.

Lite Fit-båndet er specielt udviklet til at passe til det kommende Google Pixel Watch (2022). Det forventes dog, at eksisterende bånd designet til tidligere modeller også vil være kompatible med Pixel Watch 2.

Spigen Lite Fit-båndet er prissat til $24.99, når det købes direkte fra virksomheden. Kunder kan dog finde det for $10 billigere på Amazon, og det kan være tilgængeligt til øjeblikkelig forsendelse i nogle regioner. Det er værd at bemærke, at Googles billigste rem til Pixel Watch starter ved $49.99.

Mens vi spændt venter på lanceringen af ​​Pixel Watch, giver tilbehør som Lite Fit-båndet fra Spigen et indblik i den bærbare enheds stilfulde og tilpasselige potentiale.

