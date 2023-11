Nyt SpaceX rumskib klar til lancering, da SpaceX sigter mod øget test-flykadence

Rumentusiaster har muligvis noget at se frem til i denne feriesæson, når SpaceX forbereder lanceringen af ​​sit tredje Starship-fartøj. Elon Musk, grundlæggeren og administrerende direktør for SpaceX, annoncerede på X (tidligere kendt som Twitter), at køretøjet skulle være klar til at flyve i de næste 3 til 4 uger, potentielt før jul. Opsendelsen vil dog stadig afhænge af at sikre sig en opsendelseslicens fra US Federal Aviation Administration (FAA), som i øjeblikket undersøger resultatet af Starships anden testflyvning.

Under den anden testflyvning var målet at sende Starships øverste etape på en bane rundt om Jorden før et splashdown i Stillehavet. Desværre sluttede missionen for tidligt på grund af en "hurtig uplanlagt demontering" af fartøjet. Derudover brød Starship's Super Heavy første etape, som skulle vende tilbage til et splashdown i Den Mexicanske Golf, også fra hinanden på himlen. På trods af disse tilbageslag opnåede flyvningen nogle væsentlige milepæle, herunder en vellykket etapeadskillelse, som ikke blev opnået i den forrige testflyvning. Dette fremskridt indikerer, at SpaceX lærer af hver opsendelse og forbedrer den samlede ydeevne.

SpaceX har arbejdet tæt sammen med FAA for at overholde de nødvendige regler og sikkerhedskrav. For SpaceX' tidligere Starship-opsendelse tog det flere måneder for FAA at give opsendelseslicensen, da de gennemførte en undersøgelse af eksplosionen og gennemførte sikkerheds- og miljøvurderinger. Selvom efterforskningen af ​​den seneste testflyvning lige er begyndt, forventes det, at processen vil blive mere strømlinet i betragtning af de fremskridt, der er gjort mellem den første og anden flyvning.

For at imødekomme de voksende krav fra dets ambitiøse testprogram øger SpaceX produktionen. Musk nævnte, at tre Starship-køretøjer i øjeblikket er i deres sidste produktionsstadier på SpaceX's Starbase-anlæg. Dette tyder på, at SpaceX bevæger sig i retning af en øget test-fly-kadence, med det formål at forkorte afstanden mellem fremtidige Starship-lanceringer.

Mens opsendelsesdatoen for det tredje Starship-fartøj fortsat er usikker i afventning af FAA-godkendelse, venter rumentusiaster spændt på den næste opdatering fra SpaceX. Med hver opsendelse flytter SpaceX grænserne for rumudforskning og sætter scenen for en ny æra af rumrejser.

