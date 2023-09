Sony registrerer varemærker for PS6, PS7, PS8, PS9 og PS10

Sony har registrerede varemærker for navnene PlayStation 6 til 10 i Japan, hvilket indikerer deres langsigtede planer for fremtidige konsoller. Dette træk sikrer, at ingen andre kan bruge disse navne. Selvom dette ikke betyder, at PlayStation 6 er nært forestående, da Sony ofte registrerer konsolnavne år før deres udgivelse, giver det indsigt i deres fremtidige hensigter.

Baseret på tidligere udgivelsesmønstre, forudsat at der er syv års afstand mellem konsolgenerationerne, kan PlayStation 6 potentielt blive frigivet i 2027. Microsoft forudsagde en 2028-udgivelse til PlayStation 6 under en nylig FC-retssag. Det er også sandsynligt, at fremtidige konsolgenerationer kan tage længere tid at frigive, i betragtning af forsyningskædeproblemerne i begyndelsen af ​​den nuværende generation. Dette ville stemme overens med en lanceringsdato i 2028.

Ser man længere frem, kan PlayStation 7 potentielt udgives i 2035, PlayStation 8 i 2042, PlayStation 9 i 2049 og PlayStation 10 i 2056. Det er dog vigtigt at bemærke, at traditionelle, fysiske konsoller muligvis ikke eksisterer ved det. punkt. Spilindustrien vil sandsynligvis bevæge sig mod streamingplatforme eller endnu mere avancerede teknologier, såsom virtual reality eller augmented reality.

Selvom det fremtidige teknologiske landskab fortsat er usikkert, er en ting, der sandsynligvis vil fortsætte, udgivelsen af ​​spil, der kan have fejl eller problemer ved lanceringen. Derudover vil konsolrivaliseringen mellem PlayStation og Xbox sandsynligvis fortsætte, med fans, der lidenskabeligt støtter deres foretrukne mærke.

