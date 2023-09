Sony afslører BURANO, et nyt CineAlta digitalt biografkamera

Sony har for nylig annonceret deres seneste digitale biografkamera, BURANO. Dette nye kamera har en imponerende 8.6K full-frame CMOS-sensor, autofokusfunktioner, variabel elektronisk ND og in-body billedstabilisering. Den har også en dobbelt native ISO på 800 og 320, hvilket gør den alsidig under forskellige lysforhold. BURANO er ​​indstillet til at begynde levering i foråret 2024 med et prisskilt på $25,000 USD.

En af de iøjnefaldende egenskaber ved BURANO er ​​dets Variable ND-filter og in-body billedstabilisering, hvilket gør det til verdens første digitale biografkamera med begge funktioner kombineret i én krop. Dette giver filmskabere øget fleksibilitet og bekvemmelighed ved at tage deres billeder. Derudover kan kameraet prale af hurtig hybrid autofokus og motivgenkendelse drevet af AI-behandling, når det bruges med E-mount-objektiver.

BURANO er ​​primært rettet mod mellemstore til high-end ejere/operatører, der er villige til at investere over $20,000 for et digitalt biografkamera. Det forventes at blive brugt i forskellige produktioner, såsom dokumentarfilm, virksomhedsvideoer, musikvideoer, dyreliv og naturoptagelser, og som en populær B-kamera mulighed sammen med Sony VENICE 2.

Kameraet har fået sit navn fra den lille ø Burano i den venetianske lagune, Italien. Dette navn blev valgt for at etablere en forbindelse til Venedig og symbolisere kameraets muligheder. Burano er kendt for sine kniplinger og farvestrålende hjem.

Med hensyn til billedkvalitet viser BURANO en imponerende ydeevne. Den har en ny 8.6K full-frame CMOS-sensor, der ligner den, der findes i VENICE 2-kameraet. Den tilbyder 16 trins dynamisk rækkevidde, med lav støj og følsomhed over for situationer med svagt lys. Sensoren understøtter også Dual Base ISO'er på 800 og 3200.

Med hensyn til optagelse af codecs tilbyder BURANO forskellige muligheder såsom X-OCN LT, XAVC H og XAVC. Den er i stand til internt at optage X-OCN-filer uden behov for en ekstern optager. X-OCN LT giver mindre filstørrelser og bibeholder samtidig kvaliteten og fleksibiliteten af ​​16-bit lineære filer.

Samlet set er Sony BURANO et kraftfuldt digitalt biografkamera, der leverer enestående billedkvalitet og avancerede funktioner. Den er designet til at imødekomme behovene hos professionelle filmskabere og forventes at sætte sit præg i branchen.

kilder:

– Produktmeddelelse fra Sony BURANO

– Venedigrejser Italien: Den farverige ø Burano