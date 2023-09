PlayStation 5-konsolpakker får en prisnedsættelse på $50 i USA

Sony har annonceret en reduktion på $50 i prisen på PlayStation 5-konsolpakker i USA. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5-pakken er blevet reduceret fra $539.99 til $489.99, med dette tilbud tilgængeligt online på PlayStation Direct indtil den 30. september. Derudover tilbyder detailhandlere som Best Buy og Walmart også det samme bundt til $489. Final Fantasy 16-pakken og Horizon Forbidden West-pakken har også modtaget en rabat på $50, som er tilgængelig hos Walmart og Best Buy.

For de interesserede tilbyder GameStop i øjeblikket en rabat på $50 på udvalgte PS5'ere, når du handler i butikken indtil 9.29.23. Det er værd at bemærke, at PS5-rabatterne i USA har været mindre aggressive sammenlignet med Europa, hvor Sony for nylig har kørt to priskampagner på lige så mange måneder. Disse kampagner inkluderede en reduktion på £75 / €100 på prisen for standard PS5-modellen.

I sidste uge hævede Sony priserne på PlayStation Plus-abonnementer med op til 35 %. Denne prisstigning påvirkede 12-måneders abonnementsplanerne for tjenestens Essential-, Extra- og Premium-niveauer, hvor priserne steg med $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 afhængigt af den valgte medlemsplan.

Det skal nævnes, at en pålidelig lækker har afsløret nogle af de spil, der vil blive tilføjet til PlayStation Plus-spilkataloget i denne måned.

kilder:

– PlayStation 5: PlayStation 5-konsolpakker er blevet reduceret med $50 i USA.

– Sony Interactive Entertainment: Virksomheden, der er ansvarlig for PlayStation-mærket.

– Call of Duty: Modern Warfare: Et populært videospil i Call of Duty-serien.

– Final Fantasy XVI: Den kommende del i Final Fantasy-spilserien.

– Horizon Forbidden West: Et kommende action-rollespil udviklet af Guerrilla Games.

– PlayStation: En spilleplatform udviklet af Sony.

– PlayStation Plus: En abonnementstjeneste, der giver adgang til online multiplayer og gratis spil.