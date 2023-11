Ny artikel: Potentielle problemer med Pixel 8 Pro Display

Adskillige Pixel 8 Pro-ejere har for nylig opdaget cirkulære bump på deres enheds skærm. Disse bump, der er placeret forskellige steder på 6.7-tommer OLED-panelet, ser ud til at være resultatet af tryk fra undersiden af ​​enheden. Mens Gorilla Glass Victus 2-dækglasset forbliver upåvirket, er der bekymring for, at disse fordybninger kan blive værre over tid og potentielt beskadige skærmen.

Nedrivninger af Pixel 8 Pro tyder på, at visse komponenter kan udøve pres på skærmen nedefra, mens selve fremstillingsprocessen også kan spille en rolle i at skabe disse indrykninger. Det er dog vigtigt at bemærke, at på nuværende tidspunkt har disse buler ikke påvirket enhedens berøringsfunktionalitet eller billedkvalitet. De er generelt ikke synlige, medmindre de ses fra bestemte vinkler og under optimale lysforhold.

Billeder delt af flere ejere på en fællesskabstråd afslører, at bumpene konsekvent vises langs den øverste kant af skærmen. Der er to høje til venstre for det frontvendte kamera, en anden til højre og yderligere bump langs venstre og højre kant tæt på omkredsen.

Selvom der har været adskillige rapporter om disse skærmabnormaliteter, er det usikkert, om dette problem er udbredt eller isoleret. Nogle brugere har allerede kontaktet Google for udskiftning af enheder, selvom det skal bemærkes, at selv erstatningsenhederne er berørt af det samme problem. Andre går ind for en udvidet garanti, hvis problemet fortsætter eller forværres over tid.

Det er vigtigt at overvåge denne situation og holde dig opdateret med eventuelle officielle meddelelser fra Google vedrørende Pixel 8 Pro's skærmproblem.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er de cirkulære bump på Pixel 8 Pro-skærmen?

A: Disse bump er fordybninger, der er dukket op på 6.7-tommer OLED-panelet. De er resultatet af tryk fra undersiden af ​​enheden.

Spørgsmål: Påvirker stødene enhedens funktionalitet eller billedkvalitet?

A: På nuværende tidspunkt er der ingen indflydelse på berøringsfunktionalitet eller billedkvalitet. Bumpene er ikke let synlige, medmindre de ses fra bestemte vinkler og under optimale lysforhold.

Q: Er bumpene et udbredt problem?

A: Selvom der har været adskillige rapporter om disse skærmabnormaliteter, er det uklart, om dette problem er udbredt eller isoleret.

Sp.: Kan Google erstatte berørte enheder?

Sv: Nogle brugere har kontaktet Google for at få udskiftet enheder, men det er vigtigt at bemærke, at selv erstatningsenhederne kan være berørt af det samme problem.

Sp: Er der en udvidet garanti tilgængelig for dette problem?

A: Nogle brugere kræver en udvidet garanti, hvis dette problem fortsætter eller forværres over tid. Officielle meddelelser fra Google vedrørende denne sag afventes.