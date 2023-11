Snapmatic: Revolutionerende begivenhedsengagement med AI-drevne fotobokse

Det kreative teknologibureau, Engage Works, har indgået et samarbejde med Snapmatic for at bringe innovative begivenhedsoplevelser til sin Flux Innovation Lounge. Snapmatic, en brandoplevelsesplatform, transformerer eventengagement gennem brugen af ​​AI-drevne fotobokse i hybride, virtuelle og live-indstillinger.

Snapmatics AI Photobooth skiller sig ud på markedet med sin unikke generative AI-tilgang. Ved at anvende streng billedtræning og en cloud-GPU-infrastruktur sikrer photobooth ensartede resultater af høj kvalitet. Virksomheden arbejder tæt sammen med brands og bureauer for at levere AI-genereret output, der stemmer overens med deres ønskede udseende, kampagnefortællinger og brandrepræsentationer.

Gabriel Henwood, ejeren af ​​Snapmatic, udtrykker virksomhedens tro på AIs transformative potentiale til at forbedre begivenhedsoplevelser. Snapmatics primære fokus er at hjælpe brands med at etablere langvarige forbindelser med deres publikum gennem unikke, fængslende og meget personlige interaktioner. Flux Innovation Lounge giver den ideelle platform for Snapmatics evner, da den omfavner opfindsomhed og innovation, hvilket gør det muligt for fotoautomaterne at nå frem til værdifulde deltagere.

Engage Works grundlægger og koncernchef, Steve Blyth, byder Snapmatic velkommen som deres nyeste partner og fremhæver den banebrydende karakter af deres AI-drevne photobooths. Dette partnerskab flugter problemfrit med Engage Works' vision om at rykke grænserne for innovation. Snapmatics dedikation til at levere personlige og fængslende interaktioner komplementerer perfekt målet om at redefinere begivenhedsengagement i Flux Innovation Lounge, hvilket efterlader et varigt indtryk på deltagerne gennem fordybende oplevelser.

Beliggende i Londons Design District, Flux Innovation Lounge er et eventrum, der kan lejes til en række aktiviteter, herunder personlige arrangementer, hybride arrangementer, samarbejdsworkshops og klientsessioner. Med brugen af ​​den nyeste teknologi tilbyder Flux Innovation Lounge et unikt og dynamisk miljø til at afholde mindeværdige og virkningsfulde begivenheder.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan adskiller Snapmatics AI Photobooth sig fra andre på markedet?

Snapmatics AI Photobooth bruger en unik generativ AI-tilgang, der sikrer ensartede resultater af høj kvalitet. Gennem streng billedtræning og en cloud GPU-infrastruktur leverer fotoboksen enestående ydeevne og tilpasset output baseret på mærkets præferencer.

2. Hvordan hjælper Snapmatic brands med at etablere forbindelser med deres publikum?

Snapmatic fokuserer på at skabe unikke, fængslende og meget personlige interaktioner mellem brands og deres publikum. Ved at generere AI-drevet indhold, der stemmer overens med brandets udseende, kampagnefortælling og overordnede repræsentation, hjælper Snapmatic med at skabe langvarige forbindelser og mindeværdige oplevelser.

3. Hvor kan jeg opleve Snapmatics AI Photobooth?

Snapmatics innovative AI Photobooth kan opleves i Flux Innovation Lounge, der ligger i Londons Design District. Dette alsidige mødested tilbyder personlige begivenheder, hybride arrangementer, samarbejdsworkshops og klientsessioner, hvilket giver den perfekte mulighed for at se kraften i fordybende oplevelser, der er faciliteret af den nyeste teknologi.