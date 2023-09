Julia Joung: Fra gå til biologi

Julia Joung, en af ​​MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, oplevede både lettelse og en nyfundet passion, da hun oplevede et AI-nederlag til en af ​​de bedste Go-spillere i verden. Efter at have tilbragt sin barndom i Taiwan med at mestre spillet, havde Joung altid tænkt på Go som et uløseligt problem. Hun opdagede dog, at biologien var en endnu større udfordring.

Under sin bachelor-forskning i et neurovidenskabslaboratorium ved Stanford University observerede Joung usædvanlig adfærd i hjerneceller kaldet astrocytter. Dette fascinerede hende og udløste hendes fascination af biologi. Hun fortsatte sin rejse ved at slutte sig til laboratoriet hos genredigeringseksperten Feng Zhang på Broad Institute i Cambridge, Massachusetts. Der dykkede hun ind i "genom-skala screening" ved at bruge værktøjer som CRISPR til at modificere hvert af de 20,000 gener i det menneskelige genom for at forstå deres virkninger.

Joungs mål var at anvende genetisk screening på egentlige hjerneceller såsom astrocytter, som er svære at generere i laboratoriet. Ved at udforske virkningen af ​​forskellige transkriptionsfaktorer på stamceller, sigtede hun på at forstå, hvordan de bestemmer celleidentitet. Hendes undersøgelse resulterede i et "atlas", der viser indflydelsen af ​​individuelle transkriptionsfaktorer. Det ultimative mål er at have evnen til at generere en hvilken som helst celletype på en kontrolleret måde, som kunne have anvendelse i lægemiddeltest og terapeutiske fremskridt.

Selvom omfanget af genetisk screening er omfattende og kræver samarbejde og betydelige ressourcer, er Joung fortsat forpligtet til at fremme feltet. Hendes nuværende arbejde på Whitehead Institute fokuserer på at forstå processen med proteinsyntese i celler. Joung er drevet af den uendelige dybde af muligheder, som biologien tilbyder og fortsætter med at udvikle innovative værktøjer til at besvare grundlæggende spørgsmål.

Julia Joungs rejse fra at mestre Go til at udforske biologiens mysterier eksemplificerer hendes nysgerrighed og dedikation til at skubbe grænser. Efterhånden som hun dykker dybere ned i kompleksiteten af ​​videnskabelig undersøgelse, lover hendes arbejde at afdække ny indsigt, der kan forme fremtiden for medicin og teknologi.

Kilder: MIT Technology Review