iOS 17: Sådan deler du adgangskoder på iPhone med iCloud-nøglering

Apple introducerer en stor forbedring af iCloud-nøglering med iOS 17, der giver brugerne mulighed for problemfrit at dele legitimationsoplysninger med hvem som helst. Den nye funktion, kendt som "Familieadgangskoder", gør det muligt for brugere at dele adgangskoder og adgangsnøgler med en gruppe af betroede kontakter. Denne funktion er ende-til-ende-krypteret og gør adgangskodedeling lettere og mere sikker.

Følg disse trin for at dele adgangskoder på en iPhone, der kører iOS 17:

Åbn appen Indstillinger Stryg ned og tryk på Adgangskoder Under sektionen Familieadgangskoder skal du vælge "Kom godt i gang" Føj personer til din delte adgangskodegruppe (deres iPhone skal også være på iOS 17) Vælg de adgangskoder eller adgangsnøgler, du vil dele Tryk på "Flyt" i øverste højre hjørne Send en besked til den/de du deler adgangskoder med

Det er muligt at oprette flere delte adgangskodegrupper, hvilket giver mulighed for mere fleksibilitet og bekvemmelighed. Der er dog en særhed, når du sletter delte adgangskoder. De flyttes til en nyligt slettet mappe, som automatisk slettes efter 30 dage. Hvis du vil fjerne en delt adgangskode, men beholde den i dine egne adgangskoder, kan du gendanne den ved at trykke på adgangskoden i mappen Nyligt slettet og vælge "Gendan til mine adgangskoder."

Delte adgangskoder på tværs af Apple-enheder forbedrer bekvemmeligheden ved iCloud-nøglering og gør den til en mere konkurrencedygtig mulighed sammenlignet med betalte adgangskodeadministratorer. Denne nye funktion i iOS 17 giver øget alsidighed og sikkerhed til adgangskodedeling. Er du begejstret for denne nye funktion?

kilder:

– 9to5Mac

- Apple