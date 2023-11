Nye tilbud på Apple MacBook og MacBook Pro-modeller tilgængelige på Amazon Canada

Hvis du leder efter en ny Apple MacBook eller MacBook Pro, så er du heldig. Amazon Canada har for nylig afsløret en ny runde af tilbud, der tilbyder betydelige rabatter på udvalgte modeller. Uanset om du er studerende, professionel eller teknologientusiast, er dette en mulighed, der er værd at overveje.

Et af de iøjnefaldende tilbud er Apple 2022 MacBook Pro med den længe ventede M2-chip og en 13-tommer Retina Display. Denne kraftfulde og slanke bærbare er i øjeblikket tilgængelig for kun $1,399, hvilket sparer dig for en betydelig 18% rabat på den oprindelige pris.

En anden bemærkelsesværdig aftale er Apple 2021 MacBook Pro med en 16-tommer skærm og en imponerende Apple M1 Max-chip. Priset til $3,299 kan du spare betydelige 25% på denne banebrydende enhed, komplet med en 10-kerne CPU.

For dem, der søger mere overkommelige muligheder, er Apple 2020 MacBook Pro- og MacBook Air-modellerne også tilgængelige til nedsatte priser. 2020 MacBook Pro, udstyret med Apple M1 Chip, kan blive din for kun $1,442, hvilket giver 26 % rabat. I mellemtiden er den lette og bærbare 2020 MacBook Air, med Apple M1-chip og en fantastisk 13-tommer Retina-skærm, i øjeblikket prissat til $1,484, hvilket sparer dig 10 % i rabat på de almindelige omkostninger.

Dette er blot nogle få eksempler på de fantastiske tilbud, der er tilgængelige på Amazon Canada for Apple MacBook og MacBook Pro-modeller. Besøg Amazon Canadas websted for at gennemse det fulde udvalg og drage fordel af disse tidsbegrænsede tilbud.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Kan jeg stole på de priser og tilbud, der tilbydes på Amazon Canada?

Ja, Amazon Canada er en velrenommeret online markedsplads kendt for sine konkurrencedygtige priser og pålidelige tilbud. Det er dog altid en god idé at sammenligne priser på tværs af flere platforme for at sikre, at du får den bedst mulige aftale.

2. Er disse tilbud kun tilgængelige i en begrænset periode?

Ja, disse tilbud er typisk tidsbegrænsede, så det anbefales at udnytte dem så hurtigt som muligt. Husk, at tilgængeligheden kan variere, så tjek produktoversigten for at få de mest opdaterede oplysninger.

3. Er disse Apple MacBook- og MacBook Pro-modeller de seneste tilgængelige versioner?

De modeller, der er anført i aftalerne, kan omfatte både de seneste udgivelser og tidligere generationer. Det er vigtigt at læse produktbeskrivelserne omhyggeligt for at bestemme de nøjagtige specifikationer for den enhed, du er interesseret i.

kilder:

- Amazon Canada