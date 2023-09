Warzone Expert afslører overvældet vedhæftning perfekt mod campister og Riot Shield-brugere

Warzone-ekspert og indholdsskaber, Metaphor, har for nylig afsløret en underbrugt, men yderst effektiv vedhæftning, der er perfekt til at modvirke campister og Riot Shield-brugere. Det pågældende tilbehør er KL40-M2 Drill understængerindsats, som kan udstyres på Kastov 762 våbnet.

I et nyligt eksperiment opdagede Metaphor, at KL40-M2-vedhæftningen er overraskende overmandet. Den fungerer i bund og grund som en boreladningsaffyring, der giver spillerne mulighed for at skyde op til 7 boreladninger mod fjender, mens de bruger våbnet. Dette giver spillerne mulighed for at "spamme" boreafgifterne, hvilket gør det til et ekstremt formidabelt værktøj i kamp.

En af de største fordele ved at bruge dette tilbehør er dets kompatibilitet med Fast Hands Perk, som giver mulighed for hurtig genindlæsning af Drill Charge launcher. Dette gør det muligt for spillere at fyre af ladningerne hurtigt, hvilket forårsager betydelig skade og potentielt nedbringer hele bygninger.

Desuden giver KL40-M2-tilbehøret også rekylstabilisering, hvilket gør det til et velafrundet tilbehør, der forbedrer både offensive og defensive evner. Metaphor mener, at denne vedhæftede fil ikke bare er en nyhed, men snarere en fuldstændig levedygtig mulighed for Warzone-spillere, der ønsker at skifte op til deres loadouts.

Desuden viser dette tilbehør sig særligt effektivt mod Riot Shield-brugere og dem, der camperer i bygninger. Dens evne til at affyre flere boreladninger giver spillerne mulighed for at bryde gennem Riot Shield-forsvaret og skylle campister ud fra deres gemmesteder.

Metaphor anbefaler på det kraftigste, at spillere prøver denne vedhæftede fil, da den drastisk kan ændre dynamikken i gameplayet. For at låse KL40-M2-vedhæftningen op, skal spillere sætte fjendens spillere med 10 boreladninger, hvilket kan udføres relativt hurtigt på forsendelseskortet 24/7 i Modern Warfare 2.

Som konklusion er KL40-M2-bor-understængerforsatsen dukket op som en underudnyttet, men yderst kraftfuld mulighed for Warzone-spillere. Dens evne til at affyre flere boreladninger gør den til et værdifuldt værktøj mod campister og Riot Shield-brugere. Med Fast Hands Perk og rekylstabilisering har dette tilbehør vist sig at være en game-changer. Giv det en chance og oplev et nyt niveau af dominans på slagmarken.

kilder:

– Joseph Pascoulis, Dexerto Warzone Expert, 11. september 2023.