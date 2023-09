Få 10 $ rabat på pc-versionen af ​​Mortal Kombat 1

Du kan spare nogle penge, når du køber pc-versionen af ​​Mortal Kombat 1. Forhandlere som Newegg og Green Man Gaming tilbyder 10 USD i rabat på forudbestillinger til Windows-pc'en via Steam-versionen af ​​spillet.

Hos Newegg skal du blot indtaste koden PPXDSEP under kassen for at se en prisreduktion på 15 %. Hvis du foretrækker at shoppe hos Green Man Gaming, behøver du ikke engang en rabatkode; $10-rabatten er allerede tilgængelig. Derudover tilbyder Green Man Gaming også 15 % rabat på premium-udgaven af ​​spillet, som inkluderer tidlig adgang, kosmetik i spillet og valuta.

Desværre har NetherRealm Studios, spillets udvikler, ikke bekræftet, om Mortal Kombat 1 vil være tilgængelig på Steam Deck ved lanceringen. Uanset hvilken enhed du bruger til at spille spillet, skal du dog sørge for at have nok lagerplads, da det kræver hele 100 GB. Dette er i tråd med tendensen med stigende spilinstallationsstørrelser.

Så hvis du er en pc-gamer og fan af Mortal Kombat-serien, så gå ikke glip af disse rabatter. Grib dit eksemplar af Mortal Kombat 1, og gør dig klar til en actionmættet kampoplevelse.

Definitioner:

– Forudbestilling: afgive en ordre på en vare, før den er officielt frigivet eller tilgængelig til køb.

– Rabatkode: en kode, der kan indtastes under et køb for at få en prisreduktion.

– Kosmetik i spillet: virtuelle genstande eller forbedringer, der ændrer udseendet af karakterer eller objekter i et videospil.

– Valuta: virtuel valuta, der bruges i et spil til at købe varer eller opgraderinger.

kilder:

– Ingen tilgængelige URL'er for kildeartiklen.