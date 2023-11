Samsung Odyssey Ark: En luksusspiloplevelse

Samsung har for nylig afsløret sin anden generation af Odyssey Ark-skærm, der tilbyder spillere en fordybende og visuelt forbløffende oplevelse med sin 55-tommer 4K-skærm og 165Hz opdateringshastighed. Mens skærmen kommer med en stor pris på $3000, kan spilleentusiaster finde det værd at investere for dets exceptionelle funktioner.

Den nye Odyssey Ark kan prale af et lignende udvendigt design som sin forgænger, men forbedringerne ligger inden for dens specifikationer. Skærmen bevarer stadig sin 55-tommer størrelse, 4K opløsning og 1000R krumning. Derudover bruger den mini-LED'er til at belyse de flydende krystaller, hvilket resulterer i levende og rige farver.

En bemærkelsesværdig funktion er inkluderingen af ​​Ark Dial fjernbetjeningen, som giver brugerne mulighed for nemt at justere forskellige indstillinger uden besvær. Skærmen forbliver HDR10+ klassificeret med en mat finish for at minimere genskin. Multi View-funktionen fortsætter med at være et vigtigt salgsargument, der gør det muligt for brugere at få fire separate kilder vist samtidigt, som emulerer fire 27.5-tommer 1080p-skærme.

Skulle den massive 55-tommer 4K-skærm virke overvældende, reducerer et enkelt knaptryk de aktive pixels, hvilket effektivt formindsker skærmen til en 27-tommer skærm uden at ændre den fysiske størrelse.

Selvom opdateringerne kan virke minimale, introducerer anden generation af Odyssey Ark forbedrede tilslutningsmuligheder. Den originale model havde fire HDMI 2.1-tilslutninger, mens den opdaterede version tilbyder to HDMI 2.2-tilslutninger, en HDMI 2.0-port og en DisplayPort 1.4-port. Denne forbedrede fleksibilitet giver brugerne mulighed for at tilslutte en bredere række af enheder til skærmen. Desuden inkluderer den nye model en indbygget KVM-switch, der gør det muligt for brugerne at styre flere enheder med et enkelt tastatur og mus.

Som konklusion giver Odyssey Ark-skærmen fra Samsung gamere en enestående og fordybende spiloplevelse. Anden generations model er vært for subtile forbedringer og øgede tilslutningsmuligheder, mens den bevarer de bemærkelsesværdige egenskaber fra sin forgænger. Selvom prisen kan afskrække nogle potentielle købere, kan de, der søger en luksusspiloplevelse, finde det værd at investere.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er opdateringshastigheden for Samsung Odyssey Ark-skærmen?

Samsung Odyssey Ark-skærmen tilbyder en maksimal opdateringshastighed på 165Hz, hvilket sikrer glat og flydende gameplay.

2. Understøtter skærmen HDR?

Ja, skærmen er HDR10+-klassificeret, hvilket giver brugerne livlige og naturtro farver til en forbedret visuel oplevelse.

3. Kan skærmen justeres til en mindre størrelse?

Ja, skærmen har en praktisk mulighed for at reducere de aktive pixels, hvilket effektivt formindsker skærmen til en 27-tommer størrelse.

4. Hvor mange tilslutningsporte har Odyssey Ark-skærmen?

Den opdaterede version af skærmen inkluderer to HDMI 2.2-tilslutninger, en HDMI 2.0-port og en DisplayPort 1.4-port, hvilket giver brugerne øget fleksibilitet ved tilslutning af forskellige enheder.

5. Hvad er formålet med Ark Dial fjernbetjeningen?

Ark Dial fjernbetjeningen giver brugerne mulighed for nemt at justere indstillinger uden at skulle navigere gennem menuer, hvilket sikrer en problemfri spiloplevelse.