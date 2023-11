OpenAI Board Shake-Up: Altman's Move to Microsoft hangs in the balance

I en vending af begivenheder er Sam Altmans forventede overgang til Microsoft efter hans uventede afskedigelse fra OpenAI måske alligevel ikke en færdig aftale. Kilder tæt på sagen afslører, at Altman og medstifter Greg Brockman er åbne over for tanken om at vende tilbage til OpenAI, hvis bestyrelsesmedlemmerne, der opsagde deres stillinger, træder til side. Denne afsløring kommer midt i en udvandring af OpenAI-ansatte, inklusive bestyrelsesmedlem og chefforsker Ilya Sutskever, som oprindeligt havde støttet Altmans afskedigelse. Det øgede pres på bestyrelsen har resulteret i øget usikkerhed, hvor kun to ud af de resterende tre medlemmer har behov for at ændre deres holdning til Altmans potentielle genindsættelse.

Mens Altman for nylig udtalte på sociale medier, at "vi alle kommer til at arbejde sammen på en eller anden måde", hvilket indikerer en igangværende kamp, ​​tyder kilder på, at Altman, Brockman og virksomhedens investorer er ved at udforske en yndefuld exit for den nuværende bestyrelse. En kilde beskriver Microsofts ansættelsesmeddelelse som et midlertidigt "holdemønster", og bemærker, at beslutningen var nødvendig før åbningen af ​​aktiemarkedet. Både Altman og Microsoft er dog fortsat forpligtet til at sikre kontinuitet i driften for partnere og kunder hos OpenAI.

Den interne magtkamp i OpenAI har været ubarmhjertig siden Altmans bratte fyring, hvor flertallet af medarbejderne er imod den nuværende bestyrelse på tre personer. I en væsentlig udvikling har Sutskever, som tidligere havde spillet en central rolle i Altmans fjernelse, nu sat sig på linje med den fordrevne medstifter. Sutskevers vending blev afspejlet i et åbent brev til bestyrelsen, underskrevet af flertallet af selskabet, der opfordrede til deres fratræden og Altmans genindsættelse.

I mellemtiden har OpenAI-medarbejdere taget til sociale medier for at forsikre offentligheden om, at de aktivt arbejder på at opretholde servicestabilitet og holde virksomheden kørende under det igangværende bestyrelsespres. De resterende bestyrelsesmedlemmer hos OpenAI omfatter Adam D'Angelo, CEO for Quora, Tasha McCauley, tidligere CEO for GeoSim Systems, og Helen Toner, strategidirektøren i Georgetowns Center for Security and Emerging Technology.

Efterhånden som situationen udvikler sig, er fremtiden for Altmans skifte til Microsoft fortsat usikker. Altmans og Brockmans potentielle tilbagevenden til OpenAI afhænger af bestyrelsens vilje til at træde til side, og forhandlingerne fortsætter bag kulisserne for at finde en løsning, der tilfredsstiller alle involverede parter.

Kilde: The Verge

