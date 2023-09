Fremtiden for koralrestaurering: Brug af teknologi til at redde vores rev

Havbiolog Taryn Foster, der arbejder på Abrolhos-øerne ud for kysten af ​​det vestlige Australien, har været vidne til de ødelæggende virkninger af klimaændringer på koralrevene. Da stigende temperaturer og havforsuring truer disse sarte økosystemer, har traditionelle koralrestaureringsbestræbelser kæmpet for at holde trit med ødelæggelsestempoet. Foster og hendes team er imidlertid banebrydende for en ny tilgang, der kombinerer robotteknologi og kunstig intelligens for at genoplive beskadigede rev hurtigere og mere effektivt.

Koralrev, der er sammensat af små organismer kaldet polypper, giver levested for mere end en fjerdedel af marine arter. Men efterhånden som havene bliver varmere og surere, bliver koraller mere og mere sårbare over for sygdom og død. Nogle videnskabsmænd forudsiger, at i 2070 kan koralrev forsvinde fuldstændigt.

Fosters innovative tilgang involverer podning af koralfragmenter i små propper, som derefter placeres i en specialdesignet base lavet af kalkstensbeton. Denne proces omgår flere års forkalkningsvækst, hvilket tillader korallerne at vokse og trives hurtigere.

For yderligere at accelerere restaureringsprocessen har Foster indgået partnerskab med ingeniørsoftwarefirmaet Autodesk. Sammen træner de en kunstig intelligens til at styre kollaborative robotter. Disse robotter kan udføre gentagne opgaver, såsom podning eller limning af koralfragmenter til frøpropperne, med præcision og effektivitet. Robotterne er også udstyret med visionsystemer til at genkende og håndtere variationen i koralformer.

Selvom resultaterne hidtil har været lovende, er der stadig udfordringer at overvinde. At håndtere levende koraller skånsomt, potentielt på en båd i bevægelse, giver logistiske vanskeligheder. Beskyttelse af sårbare elektroniske komponenter mod saltvandsskader er en anden bekymring. Derudover skal de høje omkostninger ved denne teknologi adresseres.

For at løse disse udfordringer planlægger Fosters startup-virksomhed, Coralmaker, at udstede biodiversitetskreditter, svarende til kulstofkreditter, for at generere efterspørgsel fra turistindustrien. De udforsker også partnerskaber med organisationer som Australian Institute of Marine Science (AIMS), som forsker i metoder såsom koralsåning til større restaureringsarbejde.

Andre innovative initiativer, der overvejes, omfatter opdræt af mere modstandsdygtige "superkoraller" og brug af lyd til at tiltrække fisk og øge genopfyldning af rev. AIMS har for eksempel udviklet et projekt kaldet Reef Song, hvor undervandshøjttalere afspiller sunde lyde på beskadigede rev for at tilskynde fiskebestandene til at vende tilbage.

Fremtiden for koralrestaurering ligger i at udnytte teknologi og innovative tilgange. Selvom der ikke er nogen entydig løsning, har kombinationen af ​​robotteknologi, kunstig intelligens og lydbaserede restaureringsmetoder et stort løfte om at redde disse skrøbelige og vitale økosystemer.

