Roblox kommer til PlayStation: Expanding Its Reach

Roblox, den populære sociale og gaming-app, vil snart være tilgængelig på PlayStation-konsoller. På Roblox Developers Conference (RDC) i 2023 offentliggjorde virksomheden den spændende meddelelse, at de bringer deres app til PS4 og PS5 i oktober. Denne udvidelse vil give PlayStation-spillere adgang til hele kataloget af Roblox-oplevelser.

Roblox er allerede tilgængelig på forskellige platforme, herunder pc, Mac, iOS, Android og Xbox, men fraværet af support til Sonys konsoller har været et bemærkelsesværdigt hul i deres lineup. De seneste spor har dog antydet, at en PlayStation-version er på vej. En stillingsopslag fra 2022 indikerede, at Roblox var ved at ansætte en PlayStation-ingeniør, og CEO David Baszucki antydede under et indtjeningsopkald i august, at virksomheden undersøgte muligheden for at bringe appen til PlayStation og Nintendo Switch.

Selvom der ikke er nogen umiddelbar plan for en Nintendo Switch-udgivelse, er Roblox fast besluttet på at være tilgængelig på alle enheder i hele verden. I mellemtiden kan PlayStation-spillere se frem til at deltage i Roblox-sjov og få adgang til deres yndlingsoplevelser, når appen bliver tilgængelig på PS4 og PS5.

Udover PlayStation-udvidelsen annoncerede Roblox også, at Meta Quest Roblox-appen vil være bredt tilgængelig senere i september. Quest-appen, der blev lanceret i juli som en åben beta, fik over en million installationer i løbet af de første fem dage. Ydermere er opdateringer på vej til Xbox-appen, med forbedringer af brugeroplevelsen og løftet om hyppige opdateringer.

kilder:

– "Roblox vil være tilgængelig på PlayStation-konsoller i efteråret" af Jay Peters

- "Roblox annoncerer fuld lancering af Meta Quest Roblox-appen og en opdateret Xbox-app" af Roblox