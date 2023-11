Reliance Industries planlægger store investeringer i Vestbengalen

Reliance Industries, ledet af formanden Mukesh Ambani, har bekræftet en betydelig investering på 45,000 crore i Vestbengalen. Ud over dette planlægger konglomeratet også at investere yderligere Rs. 20,000 millioner kroner over de næste tre år. Denne nyhed blev annonceret under den 7. udgave af Bengal Global Business Summit i Kolkata.

Ambani afslørede, at størstedelen af ​​investeringen vil være fokuseret på tre nøglesektorer - telekommunikation, detailhandel og bioenergi. Med den hurtige udrulning af Jio Fiber og Air Fibre sigter Reliance mod at forvandle ethvert hjem i Bengal til et smart hjem. Denne transformation forventes at skabe nye beskæftigelses- og iværksættermuligheder for millioner af mennesker i regionen. Ambani udtrykte sin optimisme og udtalte, at Bengalen har potentialet til at tiltrække toptalent, ikke kun fra Indien, men fra hele verden.

Reliance Retail, et datterselskab af Reliance Industries, vil også udvide sit fodaftryk i Vestbengalen. Virksomheden planlægger at øge antallet af detailbutikker fra 1000 til 1200 inden for de næste to år. Denne udvidelse forventes at understøtte hundredvis af MSME'er (mikro, små og mellemstore virksomheder) og give dem en hidtil uset distributionsrækkevidde over hele Indien.

Ambani fremhævede også Reliances engagement i bioenergi. Konglomeratet er blevet Indiens største bioenergiproducent ved at bruge sin egen indfødte udviklede teknologi. Ambani annoncerede planer om at etablere 100 komprimeret biogas (CBG) anlæg i de næste tre år, der udnytter landbrugsrester og organisk affald. Derudover vil Reliance hjælpe landmænd med at dyrke energiplantager i stor skala, hjælpe med at reducere kulstofemissioner og producere organisk gødning.

Gennem disse investeringer i telekommunikation, detailhandel og bioenergi sigter Reliance Industries på at bidrage til den fælles velstand, teknologiske innovation, inklusivitet og harmoni for befolkningen i Bengal.

