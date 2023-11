Housemarque Game Director forlader efter 14 år

By

I en overraskende meddelelse har Housemarques spildirektør, Harry Krueger, afsløret, at han forlader studiet efter en imponerende 14-årig løbetur. Krueger, bedst kendt for sit arbejde på det anmelderroste Returnal, førte holdet gennem udviklingen af ​​det længe ventede PlayStation 5-spil. Hans afgang markerer en væsentlig ændring for studiet, men Housemarque er fortsat optimistisk med hensyn til dets fremtid.

Gennem hele sin embedsperiode hos Housemarque har Krueger været med til at forme studiets bane. Fra deres tidligere arkade-inspirerede titler som Outland, Resogun og Nex Machina til den banebrydende succes med Returnal, har Kruegers vision og passion været afgørende for studiets vækst og succes.

Krueger udtrykte sin dybe taknemmelighed for sin tid hos Housemarque og sagde: "Det har været en ære at følge Housemarque på denne rejse. Vi rystede virkelig himlens søjler sammen, og jeg vil for altid være stolt af alle de fantastiske ting, vi har opnået som studie."

Selvom Krueger ikke afslørede den specifikke årsag til hans afgang, forsikrede han fans om, at han tager afsted med optimisme for fremtiden. Han nævnte et spændende nyt projekt på vej og udtrykte tillid til Housemarques talentfulde team, samt den kontinuerlige støtte fra Sony og PlayStation Studios.

Housemarques general manager og medstifter, Ilari Kuittinen, anerkendte Kruegers betydelige bidrag og understregede den effekt og vision, han bragte til studiet. Kuittinen fremhævede også genfødslen af ​​"Arcade" i Returnal og udtrykte entusiasme for fremtidige ledere til at bygge videre på denne succes.

Mens Housemarque bevæger sig fremad, er de i øjeblikket ved at forberede deres "nye store projekt", som har skabt begejstring blandt fans. Selvom der endnu ikke er afsløret detaljer om projektet, er det blevet bekræftet, at studiets næste spil bliver en ny IP.

Med det nylige opkøb af Sony i juni 2021 og succesen med Returnal er Housemarque klar til fortsat vækst og innovation. Fans kan forvente store ting fra studiet, når de navigerer i denne overgang og begiver sig ud på det næste kapitel af deres rejse.

FAQ

1. Hvem er Harry Krueger?

Harry Krueger er en game director, der har arbejdet hos Housemarque i 14 år. Han er bedst kendt for sin rolle i udviklingen af ​​Returnal, et anmelderrost PlayStation 5-spil.

2. Hvorfor forlader Harry Krueger Housemarque?

Den præcise årsag til Harry Kruegers afgang fra Housemarque er ikke blevet oplyst. Han udtrykte dog taknemmelighed for sin tid på studiet og nævnte et spændende nyt projekt på vej.

3. Hvad er Housemarques næste projekt?

Housemarques næste projekt er i øjeblikket under wraps, men det er blevet bekræftet, at det bliver en ny IP. Fans venter spændt på yderligere detaljer om dette meget ventede spil.

4. Hvordan har Harry Krueger påvirket Housemarque?

Harry Krueger har spillet en afgørende rolle i at forme Housemarques bane. Hans passion og retning har været medvirkende til studiets vækst, især med succesen med Returnal og revitaliseringen af ​​"Arcade"-genren.

5. Hvad byder fremtiden på for Housemarque?

Trods Harry Kruegers afgang er Housemarque fortsat optimistisk med hensyn til fremtiden. Med støtte fra Sony og PlayStation Studios samt deres talentfulde team er studiet klar til fortsat succes og innovation.