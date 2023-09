Americana Motor Hotel: En retro-futuristisk oase på Route 66

Beliggende i den smukke by Flagstaff undergik Americana Motor Hotel for nylig en komplet forvandling, hvilket bringer et strejf af retro-futurisme til dette historiske Route 66-vartegn. Ledet af Practice Hospitality, et berømt hoteladministrationsfirma, tilbyder Americana Motor Hotel nu gæsterne en uforglemmelig oplevelse med sit unikke design, gennemtænkte faciliteter og førsteklasses beliggenhed.

Med inspiration fra Flagstaffs naturlige vidundere og rige månehistorie er designet af Americana Motor Hotel en blanding af nostalgi fra midten af ​​århundredet og moderne æstetik. Andrew Alford, den ledende designer, inkorporerede dristige farver, geometriske mønstre og kunstneriske elementer inspireret af det omgivende landskab. Denne opmærksomhed på detaljer skaber en finurlig atmosfære med skjulte referencer til astronomi og Route 66 i hele ejendommen.

Værelserne på Americana Motor Hotel udstråler rustik futurisme, der kombinerer varme jordfarver med træteksturer og rige tekstiler. Iøjnefaldende tæpper med hvirvlende striber, sengegavle, der minder om 1970'ernes skitøj, og original kunst, der hylder Flagstaffs ikoniske nåleskove, skaber en unik og indbydende stemning. Selv bruserens hardware og hvide fliser blev valgt til at hylde NASAs Apollo-månelandingsudstyr.

Hotellets lobby byder gæsterne velkommen med et vintage rejsebrochurestativ, der tilføjer et strejf af nostalgi til indtjekningsoplevelsen. Erfarne medarbejdere er tilgængelige for at give oplysninger om området, og lobbyen byder på komfortable siddepladser, brætspil og et butikslokale fyldt med diverse varer og souvenirs. Gæsterne kan også gøre brug af den fælles banket, der er udstyret med stikkontakter, hvilket gør den perfekt til fjernarbejde.

Udenfor har Americana Motor Hotel en rummelig baggård, hvor gæsterne kan slappe af ved den opvarmede pool året rundt, spille gårdspil, slappe af i en hængekøje eller samles omkring bålpladserne for at dele rejsehistorier. Naturentusiaster vil sætte pris på teleskoperne til stjernekiggeri og de cykler, der tilbydes til at udforske byen.

Som et kæledyrsvenligt hotel byder Americana Motor Hotel velkommen til lodne ledsagere i alle størrelser. Ejendommens indhegnede "Barkyard" giver et sikkert sted for kæledyr til at strække benene, mens en praktisk hundevaskestation sikrer, at de forbliver rene og komfortable. Derudover er hotellets forpligtelse til bæredygtighed tydeligt i dets valg af drikkevarer på dåse i aluminium, genanvendelige vandflasker og tørketolerant landskabspleje.

Flagstaff, kendt som "City of Seven Wonders", byder på uendelige muligheder for eventyr. Uanset om du besøger Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory eller en af ​​regionens udendørs destinationer, fungerer Americana Motor Hotel som den perfekte basecamp for udforskning. Efter en dag med vandreture, skiløb eller udforskning af naturens vidundere, kan gæsterne trække sig tilbage til komforten på Americana Motor Hotel og slappe af i dets velindrettede værelser.

For at lære mere om Americana Motor Hotel og foretage reservationer, besøg deres hjemmeside på americanamotorhotel.com eller ring på 928.833.3060.

kilder:

– Hotellets hjemmeside (americanamotorhotel.com)

– Practice Hospitality-websted (practice-hospitality.com)