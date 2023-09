Den røde ildmyre: en ny invasiv art i Europa

En nylig undersøgelse har afsløret, at den røde ildmyre, videnskabeligt kendt som Solenopsis invicta, er blevet fundet i Europa for første gang. Denne invasive art er hjemmehørende i Sydamerika og har spredt sig hurtigt over USA, Mexico, Caribien, Kina og Australien i løbet af det sidste århundrede. Nu er den kommet til Sicilien i Italien.

Røde ildmyrer er kendt for at være aggressive, og deres stik kan forårsage smerte og allergiske reaktioner. De kan også forårsage skade på afgrøder og lokale økosystemer. Forskere har identificeret 88 røde brandmyrerer nær byen Syracuse på Sicilien, der dækker et område på 5 hektar. Hovedforfatter af undersøgelsen, Mattia Menchetti, udtaler, at det at finde denne art i Italien var en overraskelse, men ikke uventet.

Mens røde brandmyrer tidligere var blevet fundet i importerede produkter i Spanien, Finland og Holland, er dette den første bekræftede koloni i Europa. Kolonierne blev opdaget i et forstadsområde til Syracuse, men det er uklart, hvordan eller hvornår de kom dertil. Forskere mener, at myrerne kan være ankommet til et transitsted med betydelig menneskelig aktivitet, såsom byens havn. Lokale rapporter indikerer en stigning i myrestik siden 2019.

Genetisk analyse tyder på, at myrerne højst sandsynligt spredes fra USA eller Kina, hvor Solenopsis invicta også er en invasiv art. Forskerne advarer om, at myrerne snart kan sprede sig over hele Europa, da 7 % af kontinentet, inklusive større byområder, har et passende klima for arten.

Invasive arter som den røde ildmyre har betydelige økonomiske og økologiske konsekvenser. Ifølge en FN-støttet rapport koster de verden mindst 423 milliarder dollars årligt, driver udryddelse af planter og dyr, truer fødevaresikkerheden og forværrer miljøkatastrofer.

Kilde: CNN