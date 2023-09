En invasiv myreart fundet i Italien kan spredes til Storbritannien med global opvarmning, advarer undersøgelse

En invasiv ikke-hjemmehørende myreart kendt som den røde brandmyre (Solenopsis invicta) er blevet etableret i Italien og udgør en trussel mod Europa og potentielt Storbritannien med global opvarmning, ifølge en undersøgelse. Disse myrer betragtes som en af ​​de mest ødelæggende invasive arter, da de har et kraftigt stik og kan forårsage skade på afgrøder og angribe elektrisk udstyr. De er kendt for hurtigt at danne "superkolonier" med flere dronninger, som jager indfødte planter, insekter og planteædere, og i sidste ende udkonkurrerer dem om mad.

Den røde ildmyre er den femte dyreste invasive art på verdensplan og kan årligt forårsage skader for en værdi af 6 milliarder USD (4.8 milliarder GBP). Forskere har identificeret 88 røde brandmyrerer på 5 hektar (12 acres) nær Syracuse, Sicilien, og har fastslået, at de invasive kolonier kunne stamme fra Kina eller USA. Undersøgelsen fremhæver behovet for en koordineret indsats for at opdage og reagere på denne nye trussel, før den spredes ukontrolleret.

Den velgørende organisation Buglife har opfordret den britiske regering til at forbyde import af jord, da invasive myrearter let spredes gennem importerede planter. EU har allerede forbudt eksport af jord fra Storbritannien, men Storbritannien har ikke truffet gensidige foranstaltninger for at stoppe importen, især gennem gartnerihandelen. Eksperter er bekymrede over, at disse invasive myrearter kommer ind i Europa, da det, når de først er etableret, bliver en udfordring at udrydde dem.

Den røde ildmyre er tidligere blevet fundet i importerede produkter i Spanien, Finland og Holland, men dette er den første bekræftelse af dens etablering i naturen på det europæiske kontinent. Mens EU har opdateret sin liste over "bekymrede arter" til at inkludere den røde ildmyre, har den britiske regering ikke opdateret sin liste siden Brexit. Australien bruger i øjeblikket A$400m (£205m) på at udrydde myren, mens New Zealand er det eneste land, der har udryddet dem.

Forskerne fastslog, at den røde ildmyre potentielt kunne etablere sig i cirka 7 % af Europa. Med global opvarmning kan op til halvdelen af ​​byområderne i Europa, herunder større byer som London, Paris, Rom og Barcelona, ​​blive egnede levesteder for arten. Myren er bedst egnet til Middelhavets kystbyer, og deres havne kan hjælpe med at sprede den.

Undersøgelsen anbefaler yderligere overvågning af havne, da vindstøttede flyvende dronningemyrer kan være ankommet til Sicilien fra havnen i Syracuse. Offentligheden kunne også spille en afgørende rolle i at opdage den røde ildmyre, da den ofte findes i byområder og kan identificeres på deres smertefulde stik og karakteristiske redehøje.

