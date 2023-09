Rekruttering i de sociale mediers tidsalder

Arbejdsgivere bruger i stigende grad sociale medieplatforme som TikTok og Meta til at tiltrække og forbinde med potentielle kandidater. Ved at dele indhold bag kulisserne og fremvise virksomhedskultur, er rekrutterere i stand til at etablere relationer med passive kandidater. Denne tendens fremhæver den udviklende rolle for rekrutterere, som nu skal besidde marketingkompetencer for at kunne tiltrække talenter.

En effektiv strategi, som rekrutterere anvender, er inbound marketing, som involverer at dele succeshistorier og give et indblik i forskellige aspekter af virksomheden. Denne tilgang planter kimen i hovedet på passive kandidater, der er aktive på sociale medier, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at overveje virksomheden, når de er klar til et karriereskift.

Charlie Fernandez, præsident for marketingbureauet Studio Réverbère, bemærker, at rekruttering nu tegner sig for 30 % af deres mandater. Rekrutterere er nu mere fokuserede på at udvikle rekrutteringskampagner på sociale medier, der går ud over blot at sige, at de leder efter den perfekte kandidat.

Mabko Construction, en lille virksomhed i Quebec, har taget denne strategi til sig ved at bruge TikTok og Meta til at fremvise deres tjenester og fremme deres organisationskultur. Deres medarbejdere laver sjove videoer, der udfordrer konstruktionsstereotyper og fremhæver kammeratskabet blandt teamet. Som et resultat kommer alle deres jobansøgninger nu gennem sociale medier og mund-til-mund-henvisninger.

Men succesen med rekruttering til sociale medier afhænger af at præsentere et overbevisende produkt – i dette tilfælde en attraktiv medarbejderoplevelse. Arbejdsgivere skal sikre, at deres budskab når potentielle kandidater, hvor medarbejderudtalelser ofte giver mere genklang end generiske virksomhedserklæringer. Autenticitet er også nøglen, da kandidater er tiltrukket af brands, der fremstår ægte og gennemsigtige.

På trods af fordelene skal rekrutterere være tålmodige, når de bruger inbound marketing, da det ikke er en hurtig løsning til umiddelbare ansættelsesbehov. Denne nye tilgang kræver et skift i mindset og evnen til effektivt at administrere databaser til at håndtere en større mængde potentielle kandidater. Mens sociale medier kan generere en større pulje af ansøgere, kan det også resultere i et øget antal ukvalificerede kandidater.

Samlet set er sociale medier blevet et værdifuldt værktøj for rekrutterere til at tiltrække og forbinde med kandidater. Det er dog vigtigt for arbejdsgivere at tilpasse deres strategier og prioritere kvaliteten af ​​deres indhold for at sikre succes i det skiftende rekrutteringslandskab.

kilder:

