The Mind-Controlled ScreenDress: Kombinerer mode og teknologi med Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, en berømt designer, har introduceret et innovativt projekt kaldet 3D-printet ScreenDress, som kombinerer teknologi og mode ved hjælp af Raspberry Pi. Kjolen har flere skærme, der ændrer sig i realtid baseret på hjernebølger, hvilket gør det muligt for bæreren at påvirke kjolen direkte. Denne kreation, kendt som ScreenDress, viser banebrydende AI-fokuserede komponenter.

Bæreren af ​​kjolen bruger en EEG-sensor, kendt som et elektroencefalogram. Sensoren skal trænes til at genkende bærerens basale hjernebølger mod stimulerede eller fokuserede. Når bærerens hjernebølger når en vis intensitet, reagerer kjolens seks runde LCD-skærme ved at vise øjeæbler med udvidede pupiller.

Hvert øjeæble understøttes af en Raspberry Pi Zero, som forbindes til LCD-skærmen og opdaterer den i overensstemmelse hermed. Det 4-kanals BCI-headset, kaldet Unicorn Headband, fungerer som EEG-sensoren og blev specifikt 3D-printet til dette projekt ved hjælp af en HP Jet Fusion 5420W-printer. Alle 3D-printede komponenter blev designet af Wipprecht ved hjælp af den browserbaserede CAD-applikation kaldet Onshape.

Wipprecht understreger, at det er nemt at træne maskinlæringssystemet for hver bærer, da det kun tager cirka to minutter. ScreenDress-projektet blev fremvist på ARS Electronica Festival i Linz, Østrig og vil blive præsenteret ved andre begivenheder i fremtiden.

Hvis du har ledt efter et Raspberry Pi-projekt for at inspirere din fashion-forward side, er den tankekontrollerede ScreenDress bestemt noget at overveje.

Kilder: Voxel Matters

Definitioner:

Raspberry Pi: En enkeltbordscomputer, der er overkommelig og meget alsidig, almindeligvis brugt i forskellige tekniske projekter.

EEG-sensor: En elektroencefalogramsensor, der måler og registrerer elektrisk aktivitet i hjernen.

LCD: Liquid Crystal Display, en fladskærm, der bruges til visuelt output.

BCI headset: En hovedmonteret enhed, der bruger hjerne-computer interface teknologi til at styre eksterne enheder eller applikationer.

CAD-applikation: Computer-Aided Design-software, der bruges til at skabe og ændre digitale designs til 3D-print.