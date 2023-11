The New Era of Industrial Computing: Introduktion af EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC

I et banebrydende træk har EDATEC lanceret sit første industriprodukt baseret på Raspberry Pi 5. Denne innovative panel-pc, tilgængelig i 7 og 10-tommer varianter, er specielt designet til industrielle applikationer. Priset til $258 tilbyder den en imponerende pakke, der inkluderer en Raspberry Pi 5 med 8 GB RAM, hvilket gør det til en kraftfuld og alsidig løsning til industrielle computerbehov.

Panel-pc'en har en høj opløsning TFT LCD med LED-baggrundsbelysning, der giver skarpe billeder og levende farver. 7-tommer modellen kan prale af en opløsning på 1024×600, mens den større 10-tommer variant byder på en endnu mere imponerende opløsning på 1280×800. Begge skærme understøtter 10-punkts multi-touch-funktionalitet, hvilket giver mulighed for intuitiv og præcis interaktion.

En af de mest spændende funktioner ved EDATEC panel-pc'en er dens potentiale for en opsætning med tre skærme. Ved at afsløre begge mikro HDMI-porte kan brugerne udvide deres arbejdsområde og øge produktiviteten. Denne fleksibilitet åbner op for nye muligheder for multitasking og multitasking i industrielle miljøer.

Mens dataarket antyder tilgængeligheden af ​​et valgfrit kamera, forbliver detaljer vedrørende kompatibilitet ukendte. Ikke desto mindre kunne denne tilføjelse i høj grad forbedre panel-pc'ens funktionalitet, uanset om det er et USB-kamera eller kompatibelt med officielle Raspberry Pi-kameraer.

EDATEC panel-pc'en er designet med holdbarhed i tankerne og er konstrueret af robust aluminium, hvilket sikrer dens modstandsdygtighed i barske industrielle omgivelser. Skærmens hårdhedsgrad på 6H giver ekstra beskyttelse mod ridser og stød, hvilket øger dens levetid og pålidelighed.

Raspberry Pi 5, der er sikkert fastgjort til bagsiden af ​​skærmen, giver nem adgang til alle porte. Det er dog værd at bemærke, at der ikke er noget GPIO-udbrud, og aluminiumshuset ser ud til at passivt afkøle Raspberry Pi for at afbøde potentielle opvarmningsproblemer.

For at imødekomme forskellige krav tilbyder EDATEC to versioner af panel-pc'en på Aliexpress. $258-modellen inkluderer en 10-tommer skærm, en Raspberry Pi 5 med 8 GB RAM og et 32 ​​GB microSD-kort. Afkodning af Aliexpress-listen ser det ud til, at der ikke er noget kamera inkluderet i denne særlige variant.

Med EDATECs Raspberry Pi 5 Panel PC kan industrielle kunder nu nyde fordelene ved denne banebrydende teknologi. Denne kraftfulde og funktionsrige løsning åbner op for nye muligheder inden for industriel databehandling og revolutionerer den måde, virksomheder opererer på i forskellige sektorer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvordan adskiller EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC sig fra andre industrielle computere?

EDATEC panel-pc'en adskiller sig ved at bruge Raspberry Pi 5, der tilbyder kraftfulde computerfunktioner til en overkommelig pris. Dens kompakte formfaktor, alsidighed og lette integration med eksisterende systemer gør den til et fremragende valg til industrielle applikationer.

2. Kan jeg tilslutte flere skærme til EDATEC panel-pc'en?

Ja, panel-pc'en afslører to mikro-HDMI-porte, hvilket giver mulighed for en triple-monitor opsætning. Denne funktion øger produktiviteten og gør det muligt for brugere at arbejde på tværs af flere skærme samtidigt.

3. Er EDATEC panel-pc'en kompatibel med Raspberry Pi-kameraer?

Mens panel-pc'en nævner et valgfrit kamera, forbliver dets kompatibilitetsdetaljer usikre. Det er endnu ikke afklaret, om det er kompatibelt med de officielle Raspberry Pi-kameraer, eller om det understøtter USB-kameraer.

4. Hvordan afkøles Raspberry Pi'en i EDATEC panel-pc'en?

EDATEC panel-pc'en er designet med passiv køling i tankerne. Aluminiumshuset afleder effektivt varmen fra Raspberry Pi 5, hvilket sikrer optimal ydeevne i industrielle miljøer.

5. Hvad er de tilgængelige varianter af EDATEC panel-pc'en?

EDATEC tilbyder to varianter af panel-pc'en på Aliexpress: 7-tommer-modellen og 10-tommer-modellen. Hver variant tilbyder forskellige skærmstørrelser og opløsninger, der imødekommer forskellige industrielle computerbehov.