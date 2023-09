Design af SMART-bokse for at minimere støjinterferens på radioteleskopsteder

Et tværfagligt team af eksperter har udviklet en innovativ løsning til at minimere støjinterferens på radioteleskopsteder. Radioteleskoper er afhængige af at opfange svage radiosignaler fra fjerne kosmiske kilder, og enhver form for støj kan forstyrre eller forvrænge disse signaler, hvilket hæmmer astronomiske undersøgelser. Derfor er det afgørende at opretholde et stille miljø på teleskopstedet.

For at løse dette problem har holdet designet avancerede "SMART-bokse" til at drive Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) teleskopet i det vestlige Australien. Disse SMART-bokse er udstyret til at eliminere støj forårsaget af elektronisk udstyr såsom Wi-Fi, mobiltelefoner, teleskopmaskiner og andre gadgets i og omkring radioanlægget.

Med 24 prototype SMART-bokse klar til installation på SKA-stedet, sigter eksperterne efter at skabe et støjfrit miljø, der er befordrende for at udføre nøjagtige astronomiske observationer. Ved at give en ren strømforsyning til teleskopet, blokerer disse SMART-bokse effektivt enhver potentiel støjinterferens, der kan hindre detektering af svage radiosignaler.

SMART-boksene er omhyggeligt designet for at sikre, at de er så støjsvage som muligt og undgår elektrisk eller mekanisk støj. Dette er vigtigt for at bevare radioteleskopets følsomhed og muliggøre præcis dataindsamling.

Succesen med dette initiativ vil bane vejen for forbedrede astronomiske undersøgelser ved at minimere påvirkningen af ​​eksterne støjkilder på radioteleskopsteder. Ved at kombinere ekspertise fra forskellige discipliner har teamet vist vigtigheden af ​​samarbejde for at finde innovative løsninger på videnskabelige udfordringer.

Denne udvikling fremhæver de igangværende bestræbelser på at skubbe grænserne for astronomi og forbedre vores forståelse af universet. Med installationen af ​​SMART-boksene vil SKA-Low-teleskopet i det vestlige Australien være godt rustet til at levere banebrydende opdagelser inden for radioastronomi.

Definitioner:

– Radioteleskoper: Instrumenter, der bruges til at detektere og studere radiobølger udsendt af himmellegemer.

– Støjinterferens: Uønskede signaler eller forstyrrelser, der forstyrrer modtagelsen af ​​ønskede radiosignaler.

– SMART Boxes: Avancerede elektriske strømsystemer designet til at minimere støjinterferens ved radioteleskopsteder.

