Ny forskning sigter mod at revolutionere behandling af hudkræft ved hjælp af kvanteteknologi

Forskere ved University of Sydney Nano Institute er blevet tildelt en kontrakt af den non-profit organisation Wellcome Leap om at udvikle kvanteteknologi til brug i den biologiske og sundhedsmæssige sektor. Multimillion-dollar-programmet, kaldet Quantum for Bio (Q4Bio), har til formål at identificere og demonstrere anvendelser inden for menneskers sundhed, som vil drage fordel af fremkomsten af ​​kvantecomputere i de næste par år.

Holdet ved University of Sydney vil fokusere på at bruge kvanteteknologi til at udvikle nye molekyler til behandling af hudkræft og forbedring af solcremer. Konventionelle computere kæmper i øjeblikket for præcist at forudsige den kvantekemiske dynamik i molekyler, hvilket er en væsentlig flaskehals i udviklingen af ​​lægemidler. Ved at være banebrydende for nye kvanteløsninger og udvikle algoritmer til nøjagtige kvantesimuleringer, håber holdet i høj grad at forbedre modelleringen af ​​fotoaktive kemiske reaktioner.

Disse reaktioner sker med så hurtige hastigheder, at de ikke kan observeres i realtid, hvilket gør det vanskeligt at forstå og studere deres mekanismer. Ved at bruge analoge kvantesimuleringer kan videnskabsmænd bremse disse processer med en faktor 100 milliarder gange for nøjagtigt at observere og analysere dem. Holdet har for nylig offentliggjort forskning, der viser denne bemærkelsesværdige afmatning i en kvantesimulering.

Det tværfaglige team, ledet af Dr. Tingrei Tan, lektor Ivan Kassal og professor Pablo Fernandez Peñas, har til formål at samle ekspertise inden for kvanteteknologi, kemi og medicinsk forskning for at tackle disse komplekse udfordringer. Deres forskning kan føre til en helt ny tilgang til forståelse og behandling af sygdomme samt design af innovative molekyler til medicinske anvendelser.

Kvanteteknologi er stadig i sine tidlige stadier, men den har løftet om at revolutionere forskellige områder, herunder lægemiddeldesign, materialevidenskab og kryptografi. University of Sydney er med sine omfattende forskningskapaciteter i verdensklasse en ideel institution til at udføre denne forskning.

FAQ:

Q: Hvad er Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio er et program, der har til formål at identificere, udvikle og demonstrere kvanteteknologiske anvendelser inden for menneskers sundhed.

Q: Hvad er hovedfokus for University of Sydneys forskning i Q4Bio?

A: Forskerholdet er fokuseret på at bruge kvanteteknologi til at udvikle nye molekyler til behandling af hudkræft og forbedring af solcremer.

Q: Hvorfor er kvanteteknologi vigtig i lægemiddeludvikling?

Sv: Kvanteteknologi kan præcist forudsige kvantekemisk dynamik i molekyler, hvilket er en kritisk komponent i lægemiddeludvikling, som konventionelle computere kæmper med.

Q: Hvad er analoge kvantesimuleringer?

Sv: Analoge kvantesimuleringer gør det muligt for forskere at bremse processer med en faktor på 100 milliarder gange for at observere og studere reaktioner, der sker for hurtigt til at blive observeret i realtid.

Spørgsmål: Hvordan kan denne forskning påvirke medicinområdet?

A: Forskningen kan føre til nye tilgange til forståelse og behandling af sygdomme, såvel som design af innovative molekyler til medicinske anvendelser.

Q: Hvorfor er University of Sydney velegnet til denne forskning?

A: University of Sydney har et af de bredeste og dybeste kvanteteknologiprogrammer globalt med eksperter i verdensklasse inden for kvanteteori, hardware og softwareudvikling.