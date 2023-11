Vi præsenterer pTrons seneste smartwatches: Den perfekte syntese af stil og funktionalitet

pTron, et kendt teknologimærke, afslørede for nylig to banebrydende smartwatches for at tage højde for det teknologisk kyndige indiske marked. Disse state-of-the-art enheder, nemlig Reflect MaxPro og Reflect Flash, kan prale af et væld af exceptionelle funktioner, der helt sikkert vil fange forbrugerne. Lad os se nærmere på, hvad disse bemærkelsesværdige smartwatches har at tilbyde.

Immersive Display Reflect MaxPro smartwatch har en fantastisk 2.01-tommer HD-skærm med en opdateringshastighed på 60Hz, der fordyber brugerne i levende billeder. I mellemtiden kan Reflect Flash prale af en lidt mindre 1.32-tommer skærm, der giver en kompakt, men elegant seeroplevelse. Begge enheder inkorporerer 2.5D buet glas for et slankt og sømløst udseende sammen med en maksimal lysstyrke på 600 nits, der sikrer ubesværet læsbarhed selv i stærkt sollys.

Omfattende Fitness Tracking pTron forstår vigtigheden af ​​en sund livsstil, og derfor prioriterer Reflect MaxPro og Reflect Flash-smarturene fitness-tracking. Med 8 aktive sportstilstande og en integreret sundhedssuite kan brugere nemt overvåge deres puls, blodtryk, SpO2-niveauer, søvnmønstre, antal skridt, forbrændte kalorier og tilbagelagt distance. Forbliv motiveret og nå dine sundhedsmål med disse uvurderlige funktioner.

Uovertruffen holdbarhed Udstyret med en IP68-klassificering er begge smartwatches bygget til at modstå belastningen af ​​en aktiv livsstil. De tilbyder enestående vandmodstand i ferskvandsmiljøer op til en dybde på 1.5 meter i en varighed på 30 minutter. Uanset om du plasker rundt i poolen eller bliver fanget i en uventet regnbyge, kan du være sikker på, at dit smartwatch forbliver uskadt og klar til handling.

Sømløs forbindelse Hold kontakten med venner, familie og kolleger uden besvær ved hjælp af Bluetooth v5.0-funktionen. Både Reflect MaxPro og Reflect Flash smartwatches er udstyret med en indbygget mikrofon, der muliggør problemfri opkald direkte fra dit håndled. Oplev krystalklar lydkvalitet, og nyd bekvemmeligheden ved håndfri kommunikation, uanset hvor du går.

Længere batterilevetid Reflect MaxPro lover imponerende 5 dages brug på en enkelt opladning med en standbytid på op til 15 dage. I mellemtiden tilbyder Reflect Flash en standbytid på 10 dage, hvilket sikrer uafbrudt funktionalitet gennem hele din daglige rutine. Derudover anvender smarturene magnetisk opladningsteknologi, hvilket muliggør en fuldstændig genopladning på kun 3 timer.

Yderligere funktioner Ud over deres kernefunktionaliteter giver Reflect MaxPro og Reflect Flash smartwatchene et væld af ekstra funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen. Synkroniser dine kontakter problemfrit, modtag notifikationer på sociale medier i realtid, fjernstyr din smartphones kamera og nyd bekvemmeligheden ved stemmeassistent-support. Andre bemærkelsesværdige funktioner inkluderer hæve- og vækkefunktionalitet, vejrudsigter, en find-watch-funktion og mere.

Med introduktionen af ​​Reflect MaxPro og Reflect Flash smartwatches har pTron igen sat pejlemærket for innovation i den bærbare teknologiindustri. Oplev den perfekte syntese af stil og funktionalitet indkapslet i disse bemærkelsesværdige ure.

FAQ

1. Kan disse smartwatches spore mine fitnessaktiviteter?

Ja, både Reflect MaxPro og Reflect Flash smartwatches tilbyder 8 aktive sportstilstande og en omfattende sundhedspakke til at spore dine fitnessaktiviteter.

2. Er disse smartwatches vandtætte?

Faktisk kommer disse smartwatches med en IP68-klassificering, der sikrer vandmodstand i ferskvand op til en dybde på 1.5 meter i 30 minutter.

3. Hvor længe holder batteriet?

Reflect MaxPro giver 5 dages brug og en standbytid på 15 dage på fuld opladning. I mellemtiden tilbyder Reflect Flash en standbytid på op til 10 dage.

4. Kan jeg foretage opkald med disse smartwatches?

Absolut! Begge smartwatches er udstyret med Bluetooth v5.0 og en indbygget mikrofon, så du nemt kan foretage opkald.

5. Hvilke andre funktioner tilbyder disse smartwatches?

Disse smarture giver en række funktioner, herunder kontaktsynkronisering, notifikationer på sociale medier, fjernbetjening til kamera, support til stemmeassistent og meget mere.