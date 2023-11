Pokémon GO Black Friday-udsalg tilbyder dobbelt bonusmønter til trænere

Pokémon GO har for nylig afsløret de spændende detaljer om dette års Black Friday-udsalg. Trænere vil have mulighed for at fordoble deres bonus PokéCoins, når de køber bundter over $20 USD på den officielle Pokémon GO Web Store. Denne eksklusive kampagne giver spillere mulighed for at erhverve PokéCoins uden for den almindelige in-app-shop, mens de tjener yderligere bonusmønter som belønning for deres køb.

Selvom nyhederne kan lyde tillokkende, er det vigtigt at bemærke, at de dobbelte bonusmønter ikke betyder, at du modtager den dobbelte bundtstørrelse til samme pris. I stedet fordobler Niantic bonusmønterne tildelt for køb foretaget gennem Pokémon GO Web Store.

For at kaste lidt lys over priserne og sammenligningerne har vi undersøgt pakkeomkostningerne, der er tilgængelige på den almindelige webbutik, in-app shop i Kroatien. Husk, at priserne kan variere afhængigt af din region på grund af Niantics regionsspecifikke priser.

Efter at have gennemgået de tilgængelige bundter, er det tydeligt, at Black Friday-tilbuddet giver nogle fordele ved større bundtkøb. Men de er måske ikke så bemærkelsesværdige som forventet. Når man sammenligner de store bundter med 2500 mønter, 5200 mønter og 14500 mønter, viser de almindelige webshop-bundter sig at være cirka 7 % billigere end bundter i spillet. I mellemtiden viser Black Friday-bundterne en gennemsnitlig besparelse på 13.5 % sammenlignet med de tilsvarende bundter i spillet.

Samlet set, hvis du vælger at drage fordel af dette salg, kan du forvente at spare alt fra 12 % til 14.3 %, afhængigt af det bundt, du vælger.

I betragtning af disse resultater er det sikkert at sige, at disse Black Friday-tilbud måske ikke er så åndssvage, som nogle forbrugere er kommet til at forvente. Hvis du ikke har akut behov for PokéCoins, kan det være klogt at springe dette salg over. Men hvis du ønsker at foretage et køb, kan du være sikker på, at der ikke er en væsentlig forskel i rabatter mellem de tilbudte bundtstørrelser.

FAQ:

Q: Hvordan kan trænere drage fordel af Pokémon GO's Black Friday-udsalg?

Sv: Trænere kan fordoble deres bonus PokéCoins pr. køb på bundter over $20 USD gennem Pokémon GO Web Store.

Spørgsmål: Er Black Friday-pakkepriserne de samme globalt?

A: Nej, Niantic bruger regionsspecifikke priser, så priserne kan variere afhængigt af dit land.

Spørgsmål: Hvordan sammenligner Black Friday-pakkerne med almindelige Web Store og in-app-pakker?

Sv: Almindelige Web Store-bundter er i gennemsnit 7 % billigere end bundter i spillet, mens Black Friday-bundter giver besparelser på omkring 13.5 %.