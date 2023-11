Sony tilføjer kontroversielt spil til PlayStation Plus-kataloget

Sony har for nylig mødt kritik for de matte titler, der er føjet til sin PlayStation Plus-tjeneste i løbet af de sidste par måneder. Virksomheden ser dog ud til at have taget et modigt skridt ved at inkludere det meget omdiskuterede spil, The Lord of the Rings: Gollum, i sit katalog for 2023.

Beslutningen har udløst blandede reaktioner blandt spillere. Mens nogle er skuffede over tilføjelsen, finder andre humor i det kontroversielle valg. Udgivet for blot et par måneder siden i maj, lykkedes det ikke Ringenes Herre: Gollum at imponere spillere med sine umærkelige missioner, uinspirerende billeder og gentagne gameplay. Ikke overraskende har den i øjeblikket en "for det meste negativ" vurdering på Steam.

Kritikken omkring spillet var så alvorlig, at selv dets udvikler, Daedalic Entertainment, følte sig tvunget til at udgive en erklæring, hvor de undskyldte for manglerne. Kort efter spillets udgivelse stod udviklingsstudiet over for nedlukning og besluttede at fokusere på udgivelse i stedet.

Med 2023 Game of the Year-udfordrerne, der varmer spilscenen op, er det usandsynligt, at The Lord of the Rings: Gollum modtager nogen anerkendelser. Dens glansløse ydeevne og negative modtagelse gør den til en umærkelig tilføjelse til PlayStation Plus-kataloget.

I relaterede nyheder kan spillere se frem til et kommende eventyrspil kaldet Lord of the Rings: Tales of the Shire. Ved at kombinere elementer fra populære titler som Stardew Valley og det elskede Middle-earth-univers forventes dette spil at blive udgivet i 2024. Forhåbentlig vil det tilbyde en mere fængslende og fornøjelig oplevelse for fans af Ringenes Herre-franchisen.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er vurderingen af ​​Ringenes Herre: Gollum?

Ringenes Herre: Gollum har i øjeblikket en "for det meste negativ" vurdering på Steam.

2. Var der nogen kontrovers omkring udgivelsen af ​​Ringenes Herre: Gollum?

Ja, spillet fik kritik for dets fantasiløse missioner, intetsigende miljøer, dårlig grafik og gentagne gameplay. Udvikleren, Daedalic Entertainment, udstedte endda en undskyldning for spillets mangler.

3. Hvad kan spillere forvente af Ringenes Herre: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire er et kommende eventyrspil, der kombinerer elementer fra Stardew Valley og Middle-earth-universet. Det er sat til at blive udgivet i 2024, og tilbyder fans en unik spiloplevelse.