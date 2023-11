Sony Interactive Entertainment erhverver iSize, hvilket øger AI-innovation inden for videostreaming

By

Sony Interactive Entertainment (SIE) har annonceret sit opkøb af iSize, en britisk-baseret AI-virksomhed, der specialiserer sig i deep learning til videolevering. Dette strategiske træk demonstrerer SIE's forpligtelse til at fremme teknologi i videospilindustrien. Ved at reducere datakravene til streaming af videospil og forbedre den visuelle kvalitet af streaming af indhold gennem AI, passer iSizes teknologi perfekt til SIEs vision for fremtidens gaming.

SIE Future Technology Groups SVP, Ueli Gallizzi, udtrykte begejstring over opkøbet og udtalte: "Opkøbet giver SIE betydelig ekspertise i at anvende machine learning til videobehandling, hvilket vil gavne en række af vores R&D-indsatser såvel som vores video- og streamingtjenester ."

Grundlagt i 2016 og baseret i London, iSize skiller sig ud med sin live fotorealistiske generative 2D/3D avatar-teknologi. Dette unikke tilbud gør det muligt for virksomheder at skabe fordybende visuelle oplevelser, der revolutionerer videostreamingindhold. Ved at udnytte maskinlæring og AI-algoritmer har iSize udviklet softwareløsninger, der optimerer videobehandling og sikrer video i højere kvalitet ved lavere bithastigheder.

Sony Interactive Entertainments langsigtede planer for cloud-spil blev for nylig fremhævet af CEO Jim Ryan, som lovede "aggressive planer" på dette område. Med købet af iSize kan SIE nu udnytte iSizes ekspertise inden for cloud-baseret spil og overvinde de tekniske udfordringer forbundet med dette voksende felt.

Mens han anerkendte de tekniske forviklinger ved cloud-baseret spil, understregede Sonys administrerende direktør Kenichiro Yoshida virksomhedens vilje til at tackle disse udfordringer og beskrev dem som en "tricky", men umagen værd.

FAQ:

Q: Hvad er iSize?

A: iSize er en britisk-baseret AI-virksomhed, der har specialiseret sig i deep learning til videolevering. Det tilbyder innovative løsninger, der reducerer datakravene til videostreaming og forbedrer den visuelle kvalitet gennem brug af AI-algoritmer.

Q: Hvordan vil Sony Interactive Entertainment drage fordel af at købe iSize?

A: SIE vil få betydelig ekspertise inden for maskinlæring anvendt til videobehandling, hvilket vil bidrage til deres forsknings- og udviklingsindsats, samt forbedre deres video- og streamingtjenester.

Q: Hvad er Sonys planer for cloud-spil?

A: Sony Interactive Entertainment har udtrykt sin hensigt om at lave en aggressiv udvikling inden for cloud-spil. Med købet af iSize sigter SIE mod at overkomme tekniske udfordringer på dette område og yderligere styrke sin position på markedet.