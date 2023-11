Nye muligheder afsløret med SUNY Oswegos opgraderede planetarium

SUNY Oswegos Shineman Planetarium har for nylig gennemgået betydelige opdateringer og renoveringer, hvilket har resulteret i udvidet teknologi, forbedret brugervenlighed og forbedrede læringsmuligheder for studerende, der forfølger astronomifaget. Opgraderingsprocessen, som begyndte for over et år siden, havde til formål at løse begrænsningerne af planetariets tidligere software, Starry Night.

Under vejledning af Natalia Lewandowska, direktøren for planetariet og assisterende professor i fysik ved SUNY Oswego, startede opgraderingsrejsen med et besøg på et værksted i Chadds Ford, Pennsylvania. Workshoppen afslørede, at virksomheden bag Starry Night, Spitz Inc., var blevet opkøbt af Cosm, en anden planetarievirksomhed, hvilket førte til afbrydelsen af ​​Starry Night og introduktionen af ​​et nyt og forbedret softwaresystem kaldet Digistar.

Takket være en generøs bevilling fra Shineman Endowed Fund omfattede planetarium-opgraderingerne ikke kun ny software, men også den nødvendige computerhardware og opdaterede Windows-iterationer. Lewandowska forklarede, at hele planetariet nu fungerer på to nyligt udskiftede computere, der kører Digistar 7.

Indførelsen af ​​Digistar 7 afspejler teknologiens hurtige udvikling. Dens kontinuerlige opgraderinger tilbyder nye funktioner og muligheder, herunder muligheden for at forbinde planetariet til internettet for første gang. Denne tilslutning giver teknikere fra Spitz Inc. mulighed for at fjernadgå eventuelle problemer eller fejl ved at få adgang til planetariets software online.

Onlineforbindelsen letter også samarbejde og sofistikering i at skabe planetariumshows. Digistar 7 giver adgang til en cloud-baseret database med fællesskabsskabte aktiver og opdaterede internationale astronomiske data, hvilket giver mulighed for dynamiske og innovative præsentationer. Elever kan nu se Mælkevejen i forskellige lysspektre, såsom gammastråler, hvilket muliggør en mere fordybende og omfattende forståelse af himmelfænomener.

Disse fremskridt har sat gang i udviklingen af ​​nye læringsmuligheder for SUNY Oswego-studerende. Planer om at introducere et planetarium-kursus i efteråret næste år vil gøre det muligt for eleverne at lære forviklingerne ved at skabe deres egne shows. Dette kursus vil være særligt gavnligt for dem, der forfølger en minor i astronomi.

SUNY Oswego-planetarierne har bevaret en arv fra at tjene universitetssamfundet siden 1960'erne. Ved at omfavne banebrydende teknologi og fremme samarbejde mellem astrofysik-entusiaster, fortsætter det opgraderede Shineman Planetarium denne tradition, mens det driver eleverne ind i spændende nye grænser for astronomisk udforskning.

