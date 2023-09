Det første iltproducerende eksperiment på Mars kommer til en vellykket afslutning

By

Det første eksperiment til at producere ilt på Mars, kaldet MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), er afsluttet med succes efter at have overskredet NASAs oprindelige mål. Denne milepælspræstation kan give værdifuld indsigt til fremtidige bemandede missioner til den røde planet.

MOXIE, en enhed i mikrobølgestørrelse placeret på Perseverance-roveren, begyndte sin drift for mere end to år siden kort efter roverens landing på Mars. Dens formål var at generere ilt ved at omdanne planetens rigelige kuldioxid til åndbar luft.

I løbet af eksperimentet producerede MOXIE i alt 122 gram ilt, svarende til den mængde en lille hund indånder på 10 timer. På sit højeste genererede instrumentet 12 gram ilt i timen ved et renhedsniveau på 98 % eller højere, hvilket overgik NASAs forventninger. Den 7. august afsluttede MOXIE sin 16. og sidste operation og opfyldte alle dets krav.

Konsekvenserne af MOXIE's succes er betydelige. Med Mars-atmosfæren bestående af 96 % kuldioxid, kan omdannelse af den til ilt være afgørende for at opretholde menneskeliv på planeten. Derudover kan teknologi som MOXIE være medvirkende til at understøtte fremtidige udforskningsmissioner ved at levere åndbar luft og tjene som en kilde til raketdrivstof til returrejser til Jorden.

Transport af store mængder ilt og raketdrivmiddel fra Jorden til Mars er en udfordrende og kostbar indsats. At udvikle teknologi, der gør det muligt for astronauter at udvinde og udnytte ressourcer fra deres omgivelser, ville i høj grad forenkle disse missioner og skabe mere plads til væsentlige forsyninger.

Mens MOXIE har banet vejen for iltudvinding på Mars, er der meget mere at udforske. Det næste trin involverer afprøvning af andre teknologier, såsom værktøjer og habitatmaterialer, der yderligere kan forbedre udforskningskapaciteten. Erfaringer fra MOXIE vil hjælpe med udviklingen af ​​et fuldskalasystem, der inkluderer en iltgenerator, der er i stand til at gøre ilten flydende og lagre.

Denne banebrydende præstation bringer os et skridt tættere på en fremtid, hvor astronauter kan leve og arbejde bæredygtigt på Mars ved at bruge lokale ressourcer. Med fortsatte fremskridt inden for rumteknologi bliver menneskers udforskning af den røde planet en mere håndgribelig realitet.

