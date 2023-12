Game Awards sætter fokus på SAG-AFTRAs bekymringer

SAG-AFTRA-medlemmer og Game Workers of SoCal bruger platformen for dette års Game Awards til at øge bevidstheden om de store problemer, som guildens interaktive medieafdeling står over for. Selvom de ikke strejker eller strejker i øjeblikket, er en strejke stadig en mulighed, da forhandlingerne om en ny kontrakt med videospilsproducenter er gået i stå. De tre kernespørgsmål, som SAG-AFTRA er fokuseret på, er lønstigninger, sikkerhedsbehov for bevægelsesudøvere og etisk AI-beskyttelse.

Med hensyn til kunstig intelligens beder SAG-AFTRA ikke om et fuldstændigt forbud, men snarere om gennemsigtighed, korrekt informeret samtykke og rimelig kompensation, når kunstig intelligens bruges til at skabe forestillinger, der faktisk ikke blev udført af menneskelige skuespillere. Denne anmodning ses som rimelig og samarbejdende, med det formål at forhindre udnyttelsen af ​​professionelle kunstnere, mens den stadig omfavner teknologiske fremskridt.

Spørgsmålet om kunstig intelligens er ikke begrænset til stemmeskuespillere i videospil, men har konsekvenser for hele industrien. Stemmeskuespillere er dog det eneste fag i videospilindustrien, der i øjeblikket er fagorganiseret, hvilket gør det lettere for dem i fællesskab at gå ind for rammer, der gavner hele arbejdsstyrken.

Ud over deres bekymringer om kunstig intelligens, står SAG-AFTRA også i solidaritet med spiludviklere, der har oplevet et "utroligt ødelæggende år" præget af fyringer og rapporter om giftige arbejdspladser. Både aktører og udviklere deler et fælles mål om trivsel og bæredygtighed i deres arbejde.

Da Game Awards fejrer industriens præstationer, understreger SAG-AFTRA vigtigheden af ​​at diskutere og adressere disse grundlæggende behov for at sikre, at folkene bag spillene er tilstrækkeligt beskyttet. Når mennesker trives i branchen, fører det til skabelsen af ​​flere fantastiske spil, som alle kan nyde.

Mens forhandlingerne fortsat er i gang, ser SAG-AFTRA Game Awards som en mulighed for at gøre opmærksom på disse kritiske spørgsmål og fortaler for rettighederne for dem, der bidrager med deres talent og indsats til spilindustrien.

