Jordens dage bliver længere, ifølge ny undersøgelse

En nylig undersøgelse har fundet ud af, at Jordens dage gradvist bliver længere på grund af ændringer i afstanden mellem Jorden og månen. Dette fænomen blev observeret for omkring 1.4 milliarder år siden, da et døgn på Jorden varede lidt over 18 timer. Månens tættere nærhed til Jorden i den tid påvirkede Jordens rotationsadfærd. Når månen bevæger sig længere væk, sænkes jordens rotation, ligesom en kunstskøjteløber bremser, mens de strækker armene ud.

For at forstå og beskrive dette fænomen udviklede forskere en statistisk teknik kaldet astrokronologi, som bygger bro mellem astronomiske teorier og geologiske fund. Denne metode giver mulighed for indsigt i Jordens gamle geologi, solsystemets udvikling og klimaovergange fanget i klippeformationer. Det hjælper med at studere bjergarter, der er milliarder af år gamle, sammenlignet med hvordan moderne geologiske processer studeres.

Undersøgelsen dykker også ned i Milankovitch-cyklusser, som er variationer i Jordens bevægelse forårsaget af tyngdekraften fra himmellegemer som planeter og månen. Disse cyklusser påvirker sollysfordelingen på Jorden og efterfølgende klimamønstre. Forståelse af langsigtede ændringer giver dog udfordringer på grund af konceptet om solsystemkaos og begrænset viden om månens historie.

Forskere brugte en ny metode kaldet TimeOptMCMC til nøjagtigt at spore planeters bevægelser for milliarder af år siden for at bestemme deres virkninger på Jorden og dens Milankovitch-cyklusser. Denne metode kombinerer statistiske tilgange, astronomiske teorier, geologiske indsigter og Bayesiansk inversion. Det gav mulighed for pålidelige evalueringer af Jordens rotationsakseretning, orbitalform, dagslængde og afstanden mellem Jorden og månen.

Undersøgelsens fokus er at udvide forskningen i forskellige geologiske tidsintervaller og bedre forstå Jordens historie og adfærd. Ved at studere klipperekorder og afkode Milankovitch-cyklusser får videnskabsmænd indsigt i det tidlige solsystem og den rytme, der er bevaret i klipperne og livets historie.

kilder:

– Astrokronologi: En statistisk teknik, der kombinerer astronomiske teorier og geologiske fund for at forstå Jordens geologiske fortid.

– Milankovitch-cyklusser: Variationer i Jordens bevægelse forårsaget af tyngdekraften fra himmellegemer, hvilket resulterer i ændringer i klimamønstre.

– Solsystemkaos: Solsystemets modtagelighed med dets forskellige komponenter for små indledende variationer, der kan føre til betydelige ændringer millioner af år senere.

– TimeOptMCMC: En statistisk metode, der kombinerer geologiske og astronomiske tilgange til at studere Jordens gamle geologi og klimaovergange.

– Bayesiansk inversion: En metode, der bruges til at estimere usikkerhed i videnskabelige modeller ved at inkorporere forudgående viden og observerede data.