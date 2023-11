Nye perspektiver på Samantha Harveys roman Orbital

Samantha Harveys seneste roman, "Orbital", tager læserne med på en introspektiv rejse ind i det indre landskab af seks astronauter, der observerer Jorden fra den internationale rumstation. Mens tidligere romaner af Harvey har udforsket eksistensens natur gennem forskellige omgivelser og karakterer, skubber "Orbital" denne udforskning til sin logiske konklusion ved at fordybe hovedpersonerne i rummets dybder. Romanen udfordrer læserne til at overveje de måder, hvorpå tid, hukommelse og perception former vores forståelse af verden.

I modsætning til traditionelle rumfortællinger, der fokuserer på dramatiske menneskelige interaktioner, dykker "Orbital" ned i astronauternes individuelle forhold til den planet, de observerer. Hver karakter overvejer deres forbindelse til Jorden, mens de kæmper med den dybe ensomhed og intimitet, der følger med at leve i rummet. Harvey fanger mesterligt de ekstraordinære betingelser for deres eksistens og maler et levende billede af livet i kredsløb, hvor tiden er makuleret og solopgange og solnedgange blander sig i en kontinuerlig cyklus.

Midt i de ærefrygtindgydende udsigter over Jorden konfronterer astronauterne deres formål og de etiske implikationer af deres mission. Deres observationer får dem til at være vidne til de ødelæggende virkninger af klimaændringer, fra supertyfoner, der nærmer sig Filippinerne til ødelæggelser forårsaget af indtrængende have og skovrydning. Harveys skildring understreger den iboende politiske karakter af deres oplevelse og fremhæver virkningen af ​​menneskelige ønsker og handlinger på planeten.

Gennem kraftfulde billeder forbinder Harvey astronauternes rejse med ikoniske øjeblikke i historien. Hun hentyder til det berømte fotografi taget af Michael Collins under månemissionen i 1969 og fremhæver ideen om, at alle mennesker undtagen fotografen var til stede på billedet. Et andet tilbagevendende billede er Velázquez' maleri, "Las Meninas", der rejser spørgsmål om perception og forholdet mellem motivet og beskueren. Ved at sammenflette disse referencer inviterer Harvey læserne til at overveje menneskehedens rækkevidde, skrøbelighed og afhængighed af Jorden.

"Orbital" er en dybt tankevækkende roman, der udforsker den menneskelige oplevelse i det store rum. Harveys lyriske beskrivelser og filosofiske undersøgelser af tilværelsen giver læserne et frisk perspektiv på vores plads i kosmos. Det er en ekstraordinær præstation, som både fængsler og udfordrer, da den væver den menneskelige eksistens forviklinger og vores dybe forbindelse til denne bemærkelsesværdige planet sammen.

