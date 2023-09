By

Oppos Find N3 Flip-smartphone har hurtigt vundet popularitet i Kina og er blevet den bedst sælgende Android-telefon i 6,000+ yuan-prisklassen. På trods af hård konkurrence fra Huaweis Mate 60-serie lykkedes det Oppo at opnå en stigning på 91 % i salget i forhold til den forrige generation.

Priset til 6,799 yuan (~932 $) for 12GB RAM og 256GB lagermodellen, har Find N3 Flip tiltrukket kinesiske brugere, der har døbt den "Wang Feng Machine." Dette kaldenavn opstod, fordi enheden gentagne gange har udkonkurreret Huaweis Mate 60-serie, ligesom Wang Feng, en kinesisk sangerinde, der har haft uheldige oplevelser med at udgive nye album.

Selvom Oppo ikke har offentliggjort specifikke salgstal for Find N3 Flip, er succesen tydelig i betragtning af dens dominans i prissegmentet. Huawei Mate 60-serien opnåede også et stærkt salg med 1 million solgte enheder på kun fem dage.

Find N3 Flip er en foldbar klaptelefon med imponerende specifikationer. Den har en indvendig skærm på 6.80 tommer og en ydre skærm på 3.26 tommer, begge ved hjælp af AMOLED-teknologi. Den indvendige skærm har et fleksibelt design, en 1~120Hz adaptiv opdateringshastighed og en berøringssamplinghastighed på op til 240Hz.

Under hætten er Find N3 Flip drevet af MediaTek Dimensity 9200 SoC, parret med enten 12 GB RAM og 256 GB lagerplads eller 12 GB RAM og 512 GB lagerplads. Den rummer et 4,300 mAh batteri med 44 W hurtigopladningskapacitet og kører på ColorOS 13.2, baseret på Android 13.

Fotografentusiaster vil sætte pris på Find N3 Flips imponerende kamerasystem, som omfatter et 50-megapixel hovedkamera, et 32-megapixel telefotokamera og et 48-megapixel ultra-vidvinkelkamera.

Succesen med Oppo Find N3 Flip tjener som et vidnesbyrd om mærkets engagement i kvalitet og innovation på trods af konkurrencen fra Huaweis Mate 60-serie.

kilder:

- Ikke med.