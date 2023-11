OnePlus Buds 3: Nye trådløse øretelefoner på vej

Den kinesiske elektronikproducent OnePlus planlægger angiveligt at lancere en ny tilføjelse til sin populære OnePlus Buds-serie. Selvom der ikke er nogen officiel bekræftelse endnu, er referencer til de kommende øretelefoner, der rygtes at hedde OnePlus Buds 3, blevet set på Bureau of Indian Standards (BIS) hjemmeside og US Federal Communications Commission (FCC) database.

Ifølge FCC-listen vil OnePlus Buds 3 have en 520mAh batterikasse med 4.5W input og 1.2W output support. Hver øretelefon forventes at have et 58mAh batteri, der giver brugerne mange timers afspilning. Konceptskitserne, der vises på hjemmesiden, ligner tidligere lækkede gengivelser, hvilket tyder på, at de nye øretelefoner kan have et design, der ligner OnePlus Buds Pro 2.

Skærmbilleder af BIS-listen afslører, at OnePlus Buds 3 snart kan finde vej til det indiske marked. Listen, dateret den 10. oktober 2023, giver ikke nogen specifikke detaljer om øretelefonerne, men indikerer deres forestående ankomst.

Rygter omkring OnePlus Buds 3 tyder på, at de kommer udstyret med 48dB Active Noise Cancellation (ANC)-understøttelse, så brugerne kan nyde en virkelig fordybende lydoplevelse. Øretelefonerne siges også at have Bluetooth 5.3 og Google Fast Pair-forbindelse, hvilket gør dem kompatible med en lang række enheder. Derudover kan de tilbyde dobbelt forbindelsesstøtte og prale af en IP55-klassificeret konstruktion, der sikrer vand- og svedmodstand.

Selvom OnePlus endnu ikke har frigivet officiel information om OnePlus Buds 3, tyder spekulationer på, at de kan blive afsløret sammen med den meget ventede OnePlus 12. Fans venter spændt på yderligere opdateringer fra virksomheden vedrørende specifikationerne, funktionerne og tilgængeligheden af ​​OnePlus Buds 3.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er den forventede batterilevetid for OnePlus Buds 3?

OnePlus Buds 3 rygtes at tilbyde op til 9 timers batterilevetid på en enkelt opladning, med ANC slukket. Når de kombineres med batterikassen, kan de give i alt op til 33 timers afspilning.

2. Vil OnePlus Buds 3 have Active Noise Cancellation (ANC)?

Ja, OnePlus Buds 3 siges at komme med 48dB Active Noise Cancellation (ANC) understøttelse, hvilket giver brugerne mulighed for at nyde en fordybende lydoplevelse ved at blokere uønsket baggrundsstøj.

3. Hvilke tilslutningsmuligheder vil OnePlus Buds 3 tilbyde?

Øretelefonerne forventes at have Bluetooth 5.3 og Google Fast Pair-forbindelse, hvilket sikrer problemfri parring med en bred vifte af enheder for en problemfri brugeroplevelse.

4. Vil OnePlus Buds 3 være vand- og svedafvisende?

Ja, det forlyder, at OnePlus Buds 3 kommer med en IP55-klassificeret konstruktion, hvilket gør dem modstandsdygtige over for vand og sved. Brugere kan nemt bruge dem under træning eller i andre miljøer, hvor fugt kan være et problem.