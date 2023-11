OnePlus Buds 3: Et glimt af næste generations øretelefoner

Når året går på hæld, summer den mobile teknologiske industri af forventning til den forestående udgivelse af OnePlus' seneste flagskibsenhed, OnePlus 12. Men det ser ud til, at OnePlus har mere i vente til sine fans. Ifølge de seneste rapporter har OnePlus Buds 3 dukket op på certificeringswebsteder, hvilket indikerer, at virksomheden er ved at forberede sig på at lancere sine næste generations øretelefoner.

Selvom certificeringslisterne ikke afslører detaljerede specifikationer, giver de nogle spændende indsigter i den kommende Buds 3. Designtegningerne, der vises på FCC-certificeringswebstedet, stemmer overens med tidligere lækkede gengivelser, hvilket tyder på, at OnePlus forbliver tro mod det introducerede designsprog med OnePlus Buds Pro 2 tidligere på året.

Med hensyn til opladningsmuligheder kommer Buds 3 med et etui, der rummer et 520mAh batteri, der understøtter 4.5W input og 1.2W output. Selve øretelefonerne får strøm fra et 58mAh batteri. Selvom den specifikke batterilevetid ikke er bekræftet, spekuleres det i, at Buds 3 vil tilbyde lignende ydeevne som Buds Pro 2, med op til 9 timers brug uden Active Noise Cancellation (ANC), med etuiet, der giver en kombineret batterilevetid på 33 timer. Med ANC aktiveret forventes øretelefonerne at tilbyde 6 timers brug, hvilket strækker sig til 22 timer med etuiet. Derudover vil hurtig opladning give mulighed for 5 timers lyttetid med kun 10 minutters opladning.

Lydkvalitetsentusiaster vil være glade for at vide, at Buds 3 rygtes at have en 10.4 mm bashøjttaler og en 6 mm diskanthøjttaler, der leverer en rig lydoplevelse. I lighed med sin forgænger forventes Buds 3 at inkorporere 48dB ANC-understøttelse, hvilket sikrer en fredelig og fordybende lytteoplevelse. Desuden vil disse øretelefoner prale af en IP55-klassificering for vand- og støvbestandighed, hvilket giver holdbarhed til daglig brug, mens coveret har en IPX4-klassificering.

OnePlus Buds 3 vil sandsynligvis få sin debut sammen med OnePlus 12, efter OnePlus' trend med at lancere øretelefoner sammen med flagskibssmartphones. Mens den officielle introduktion forventes at finde sted i Kina næste måned, forventes en global udgivelse i januar 2024, efter OnePlus' sædvanlige mønster med udgivelse i Kina først, før den lanceres globalt.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvornår udkommer OnePlus Buds 3?

OnePlus Buds 3 forventes officielt at blive introduceret i Kina næste måned og have en global udgivelse i januar 2024.

2. Hvad er opladningsspecifikationerne for Buds 3?

Buds 3 kommer med et etui, der rummer et 520mAh batteri, der understøtter 4.5W input og 1.2W output. Selve øretelefonerne får strøm fra et 58mAh batteri.

3. Hvad er batterilevetiden på OnePlus Buds 3?

Mens specifikke batterilevetid detaljer ikke er bekræftet, spekuleres det i, at Buds 3 vil tilbyde lignende ydeevne som Buds Pro 2, med op til 9 timers brug uden ANC og en kombineret batterilevetid på 33 timer med etuiet. Med ANC aktiveret forventes øretelefonerne at tilbyde 6 timers brug, hvilket strækker sig til 22 timer med etuiet.

4. Hvilke lydfunktioner vil Buds 3 have?

Det rygtes, at OnePlus Buds 3 har en 10.4 mm bashøjttaler og en 6 mm diskanthøjttaler til lydgengivelse i høj kvalitet. De forventes også at inkorporere 48dB Active Noise Cancellation (ANC) understøttelse.

5. Vil Buds 3 være vand- og støvafvisende?

Ja, Buds 3 har en IP55-klassificering for vand- og støvbestandighed, hvilket sikrer holdbarhed til daglig brug. Coveret vil have en IPX4-klassificering.

Bemærk: Oplysningerne i denne artikel er baseret på lækager og ubekræftede rapporter. Officielle detaljer kan variere på tidspunktet for produktets udgivelse.